CANAL RCN
Colombia Video

Incautan celular oculto de Epa Colombia en centro de reclusión de la Policía

Según el informe oficial, el operativo se llevó a cabo tras recibir reportes sobre llamadas no autorizadas realizadas desde distintas celdas.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante una inspección sorpresa realizada en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanecen recluidas Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y la exfuncionaria Sandra Ortiz, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares ingresados de manera irregular al establecimiento.

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?
RELACIONADO

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

Las autoridades incautaron el celular de Epa Colombia en una celda

Según el informe oficial, el operativo se llevó a cabo tras recibir reportes sobre llamadas no autorizadas realizadas desde distintas celdas.

En la revisión fueron encontrados tres dispositivos móviles, ocultos en baños y habitaciones del centro de reclusión, uno de ellos perteneciente a la reconocida influencer.

La situación generó la apertura de una indagación interna, con el objetivo de establecer cómo ingresaron los equipos y quién facilitó su entrada.

Epa Colombia fue recientemente trasladada: ¿Por qué?

Cabe mencionar que la influencer Daneidy Barrera Rojas, fue trasladada el pasado 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Guarnición Militar de Carabineros, según confirmó el Inpec.

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video
RELACIONADO

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video

La decisión se tomó luego de una solicitud formal de su defensa, que argumentó preocupaciones por su seguridad dentro del penal.

Aunque en entrevistas previas la empresaria había manifestado problemas de salud y un notorio deterioro físico, el traslado se fundamentó principalmente en la necesidad de ofrecerle mejores condiciones de protección.

En la nueva reclusión, lugar en el que se realizó la inspección, actualmente comparte espacio con la mencionada anteriormente, Sandra Ortiz, mientras cumple la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia: cinco años y dos meses de prisión, multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos o actividades como influenciadora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Alcalde de Palestina, Huila, será investigado por presuntos actos de violencia contra su esposa

Corte Constitucional

Con 62 votos a favor, Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Ejército Nacional

Grave ataque en Putumayo: dos militares habrían sido quemados durante asonada en Villagarzón

Otras Noticias

Viral

Cardi B lanza bolígrafo a un paparazzi mientras salía de un juicio millonario en su contra

La cantante norteamericana no logró contener su descontento y lanzó el artefacto en contra del hombre.

Millonarios

La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino

Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino. La entidad de seguridad y convivencia se pronunció.

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia