Incautan celular oculto de Epa Colombia en centro de reclusión de la Policía

Durante una inspección sorpresa realizada en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanecen recluidas Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y la exfuncionaria Sandra Ortiz, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares ingresados de manera irregular al establecimiento.

Las autoridades incautaron el celular de Epa Colombia en una celda

Según el informe oficial, el operativo se llevó a cabo tras recibir reportes sobre llamadas no autorizadas realizadas desde distintas celdas.

En la revisión fueron encontrados tres dispositivos móviles, ocultos en baños y habitaciones del centro de reclusión, uno de ellos perteneciente a la reconocida influencer.

La situación generó la apertura de una indagación interna, con el objetivo de establecer cómo ingresaron los equipos y quién facilitó su entrada.

Epa Colombia fue recientemente trasladada: ¿Por qué?

Cabe mencionar que la influencer Daneidy Barrera Rojas, fue trasladada el pasado 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Guarnición Militar de Carabineros, según confirmó el Inpec.

La decisión se tomó luego de una solicitud formal de su defensa, que argumentó preocupaciones por su seguridad dentro del penal.

Aunque en entrevistas previas la empresaria había manifestado problemas de salud y un notorio deterioro físico, el traslado se fundamentó principalmente en la necesidad de ofrecerle mejores condiciones de protección.

En la nueva reclusión, lugar en el que se realizó la inspección, actualmente comparte espacio con la mencionada anteriormente, Sandra Ortiz, mientras cumple la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia: cinco años y dos meses de prisión, multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos o actividades como influenciadora.