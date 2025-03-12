CNE otorga personería jurídica al Pacto Histórico como partido político

El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la personería jurídica al movimiento político Pacto Histórico, que a partir de ahora se constituye formalmente como partido político en Colombia. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la estructura de la coalición que ha respaldado al actual gobierno.

Según la resolución del CNE, el nuevo partido estará integrado por tres colectividades: Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, que decidieron unificarse bajo la figura del Pacto Histórico para consolidar su representación política y electoral.

Carolina Corcho, actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, reaccionó a la decisión del CNE de reconocerlos como partido político.

"Este viernes con nuestro candidato Presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos nuestras listas al Congreso, honrando los acuerdos, la palabra y la voluntad popular expresada en la consulta, de listas paritarias en cremallera", dijo a través de su cuenta de X.

RELACIONADO Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Pacto Histórico podrá participar con listas propias

Con esta personería jurídica, el Pacto Histórico podrá participar en procesos electorales con listas propias, acceder a financiación estatal, presentar candidatos y ejercer derechos como partido reconocido ante las autoridades electorales.

La decisión también implica que los partidos que lo conforman renuncian a su personería individual para actuar como una sola fuerza.

RELACIONADO Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

La resolución del CNE se da en el marco de las solicitudes presentadas por los voceros de la coalición, quienes argumentaron que el Pacto Histórico ha operado como una alianza estable desde las elecciones de 2022 y que su formalización responde a la necesidad de fortalecer su identidad política y jurídica.