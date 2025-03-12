CANAL RCN
Colombia

CNE otorga personería jurídica al Pacto Histórico como partido político

Colectividades como la Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano son las que integrarán el partido político.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
12:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la personería jurídica al movimiento político Pacto Histórico, que a partir de ahora se constituye formalmente como partido político en Colombia. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la estructura de la coalición que ha respaldado al actual gobierno.

Ricardo Roa rompe el silencio sobre sanción del CNE a la campaña ‘Petro Presidente’
RELACIONADO

Ricardo Roa rompe el silencio sobre sanción del CNE a la campaña ‘Petro Presidente’

Según la resolución del CNE, el nuevo partido estará integrado por tres colectividades: Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, que decidieron unificarse bajo la figura del Pacto Histórico para consolidar su representación política y electoral.

Carolina Corcho, actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, reaccionó a la decisión del CNE de reconocerlos como partido político.

"Este viernes con nuestro candidato Presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos nuestras listas al Congreso, honrando los acuerdos, la palabra y la voluntad popular expresada en la consulta, de listas paritarias en cremallera", dijo a través de su cuenta de X.

Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado
RELACIONADO

Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Pacto Histórico podrá participar con listas propias

Con esta personería jurídica, el Pacto Histórico podrá participar en procesos electorales con listas propias, acceder a financiación estatal, presentar candidatos y ejercer derechos como partido reconocido ante las autoridades electorales.

La decisión también implica que los partidos que lo conforman renuncian a su personería individual para actuar como una sola fuerza.

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría
RELACIONADO

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

La resolución del CNE se da en el marco de las solicitudes presentadas por los voceros de la coalición, quienes argumentaron que el Pacto Histórico ha operado como una alianza estable desde las elecciones de 2022 y que su formalización responde a la necesidad de fortalecer su identidad política y jurídica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Persecución permitió capturar a sujeto que intentó robarse una camioneta en Bogotá

Gustavo Petro

Tribunal ordena a Petro retractarse y pedir disculpas públicas por caso Coosalud

Contraloría General de la República

Contraloría emite dos alertas por fallas en financiación e importación del nuevo modelo de pasaportes

Otras Noticias

Viral

Actriz enfrenta amputación de su segunda pierna a los 29 años y comparte su proceso

Actualmente, Ruth Codd se encuentra recuperándose en la casa de sus padres, en Irlanda.

Cuidado personal

El 36 % de las mujeres sufre trastornos del sueño en su periodo: ¿Cómo evitarlo?

Estudios clínicos de ginecología revelan que una de cada tres mujeres experimenta problemas de sueño durante la menstruación

Atlético Nacional

Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio

Giro de Italia

Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026 se vivirá en Colombia: fecha, ruta y cómo inscribirse

Turismo

Concierto de J Balvin en Medellín generó un impacto económico de 3.2 millones de dólares