Perrita falleció tras intentar escapar de un incendio en un apartamento en Neiva

En redes sociales, se viralizó un duro video en el que se evidenció que una perrita tuvo que saltar desde un quinto piso, luego de que el apartamento en donde habitaba terminara en llamas por incendio.

El hecho se presentó en la ciudad de Neiva, capital de Huila. Inicialmente, las personas grabaron al animal al borde de un balcón y la grabación se cortó abruptamente para intentar ayudarlo, pero terminó cayendo directamente al suelo para escapar del fuego.

Inicialmente, el animal sobrevivió a la caída y tras brindarle los primeros auxilios a nivel veterinario, se determinó que había sufrido algunas fracturas, así como quemaduras en diferentes partes de su cuerpo.

Sin embargo, horas después se confirmó que Molly no pudo resistir a las heridas provocadas por la caída y falleció en la tarde de este 27 de octubre. La comunidad había mostrado su intención de ayudar con los gastos veterinarios, pero no fue suficiente para salvar su vida.

¿Por qué falleció Molly, la perrita que huyó de un incendio en Neiva?

De acuerdo con lo reportado por Plataforma Alto, quienes hicieron seguimiento del caso, durante la caída, Molly se habría golpeado con una baranda, lo que le provocó un hematoma y una perforación en el tórax. Todo esto sumado a las graves quemaduras que comprometían el 70% de su cuerpo.

"Por más que hicimos lo necesario para que volviera, no fue posible", informó el veterinario que estuvo al frente de este caso, lamentando lo sucedido, afirmando que en las primeras horas del día, Molly había mostrado un semblante alentador.

https://x.com/PlataformaALTO/status/2115209030662570018?a=N7vBoQlHJ0WRffsrUGg&s=20