Tembló en Colombia HOY 27 de octubre de 2026: este es el reporte

En las últimas horas, exactamente desde las 12:24 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos seis temblores en el país.

La mayoría de ellos han sido en Santander y las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.5.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto ha sido la profundidad de cada uno de estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 27 de octubre de 2026

12:24 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles son los otros recientes temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de octubre de 2026?

1:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

1:38 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

4:15 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

7:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Roncesvalles (Tolima).

7:38 p.m.

Epicentro: Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Riofrío (Valle del Cauca).

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

De acuerdo con los expertos, esa región está ubicada debajo del Nido Sísmico de Bucaramanga, que es una zona del subsuelo que está en constante actividad.

De hecho, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, ahí ocurre aproximadamente el 45 % de la concentración de los movimientos telúricos.