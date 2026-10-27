CANAL RCN
Colombia Video

Tembló en Colombia HOY 27 de octubre de 2026: este es el reporte

¿En qué zonas del país se han originado los movimientos telúricos? Descubra aquí los detalles.

Nicolás Forero

octubre 27 de 2026
07:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, exactamente desde las 12:24 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos seis temblores en el país.

La mayoría de ellos han sido en Santander y las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.5.

Sigue temblando en Colombia HOY 26 de octubre de 2026: atento al reporte
RELACIONADO

Sigue temblando en Colombia HOY 26 de octubre de 2026: atento al reporte

¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto ha sido la profundidad de cada uno de estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 27 de octubre de 2026

  • 12:24 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles son los otros recientes temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de octubre de 2026?

  • 1:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 1:38 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 4:15 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Temblor en Colombia superó la magnitud 4: este fue el epicentro del sismo
RELACIONADO

Temblor en Colombia superó la magnitud 4: este fue el epicentro del sismo

  • 7:16 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Roncesvalles (Tolima).

  • 7:38 p.m.

Epicentro: Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Riofrío (Valle del Cauca).

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

De acuerdo con los expertos, esa región está ubicada debajo del Nido Sísmico de Bucaramanga, que es una zona del subsuelo que está en constante actividad.

De hecho, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, ahí ocurre aproximadamente el 45 % de la concentración de los movimientos telúricos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Megaoperativo en Medellín resultó con la captura del hijo e hijastro de Iván René Valenciano

Temblor en Colombia

Madera decomisada por tráfico ilegal será utilizada en la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto

Transmilenio

Estas serán las rutas y servicios especiales de Transmilenio para el concierto de Ryan Castro en El Campín

Otras Noticias

Copa Sudamericana

Confirmado: Estos serán los precios de boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla

La CONMEBOL dio a conocer los precios oficiales.

Energías Renovables

ExpoSolar Colombia 2026: lugar, fecha y temas que marcarán esta edición

Hogares, empresas y productores del agro encontrarán soluciones para incorporar la energía solar a sus actividades diarias.

Rey Carlos III

Inicia la gira del rey Carlos III del Reino Unido por el Caribe

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?

Nequi

Nequi reporta problemas y su aplicación se cayó: usuarios en redes sociales reportaron