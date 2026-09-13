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Así funcionará la ruta de atención al maltrato animal en Colombia: OJO alcaldías y gobernaciones

La resolución establece el paso a paso que deberán cumplir las autoridades locales para lograr la captura y judicialización de los maltratadores.

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
05:42 p. m.
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La espera terminó para las víctimas del maltrato animal en Colombia. Después de meses de retrasos, el país cuenta ahora con una ruta nacional de atención al maltrato animal.

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Se trata de un protocolo obligatorio que establece cómo deben actuar las autoridades cuando reciben una denuncia y qué medidas tomar cuando la vida de un animal está en riesgo.

La senadora Andrea Padilla, impulsora de la Ley Ángel, explicó los alcances de la resolución 1162 del 4 de septiembre de 2025:

Es un protocolo único y obligatorio para todos los alcaldes, gobernadores, municipales, distritales, para las autoridades nacionales que establece el paso a paso en la recepción y atención, seguimiento y cierre de una denuncia por presunto maltrato animal.

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Paso a paso que deben cumplir alcaldías y gobernaciones en casos de maltrato animal

Según la normativa, todas las alcaldías y gobernaciones deben establecer canales específicos de denuncia, que pueden incluir líneas telefónicas, correos electrónicos o ventanillas únicas de atención.

El protocolo también exige que las autoridades locales destinen personal capacitado específicamente para atender estos casos, no personal improvisado.

Además, deben definir con anticipación los lugares donde serán llevados los animales que requieran aprehensión preventiva por situaciones de maltrato, eliminando así la excusa frecuente de las autoridades sobre la falta de sitios de custodia.

Otro elemento fundamental es la articulación con la Fiscalía, estableciendo procedimientos claros para diferenciar cuándo un caso de maltrato es de competencia de la Policía y cuándo constituye un delito que debe investigar la justicia penal.

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El plazo que tendrán las alcaldías y gobernaciones para aplicar la ruta

Las administraciones municipales y departamentales tienen un plazo máximo de seis meses para adoptar esta ruta mediante acto administrativo. Sin embargo, la senadora Padilla fue enfática:

El hecho de que en seis meses máximo deban adoptar esta ruta mediante acto administrativo, no quiere decir que mañana, hoy, esta tarde, en diez minutos no deban atender de manera efectiva cualquier denuncia por maltrato animal.

Los resultados de la Ley Ángel comienzan a verse. En apenas un año de vigencia, se han impuesto más de 96 condenas por maltrato animal, 93 imputaciones y más de 50 medidas de aseguramiento, lo que significa que más de 50 personas han sido enviadas a la cárcel por matar o lesionar gravemente a un animal.

Las sanciones incluyen penas agravadas cuando se involucran menores de edad, cuando el maltratador es servidor público, cuando ocurre en establecimientos carcelarios o cuando incluye abuso sexual.

También se han aplicado medidas accesorias como la prohibición permanente de tener animales bajo custodia y multas que han alcanzado hasta $60 millones.

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