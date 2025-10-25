CANAL RCN
Colombia

Un perro fue encontrado ahorcado con alambre en puente del sector Los Zagales en Manizales

El presunto responsable ya fue identificado.

Perro fue colgado de un puente en Manizales
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
02:10 p. m.
Un caso de presunto maltrato animal se registró en Manizales luego de que un perro fuera hallado muerto en el sector Los Zagales, aparentemente ahorcado con un alambre en un puente.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de atención y protección, buscando rescatar a los animales que podían estar en riesgo y determinar responsabilidades frente a este hecho.

Perro fue encontrado ahorcado con alambre en Manizales

En la mañana de este sábado, la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales atendió el reporte de un presunto caso de maltrato animal en el sector Los Zagales, donde un perro fue encontrado sin vida, colgado con un alambre en un puente.

Aunque no se había presentado una denuncia formal por parte de la ciudadanía, la dependencia decidió activar de manera inmediata el protocolo de atención ante emergencias de este tipo, coordinándose con la Policía Nacional y el Consultorio Jurídico de Protección y Defensa de los Animales de la Universidad de Manizales.

Hombre que habría colgado a un perro de un puente en Manizales tenía más animales

Durante la intervención, se realizó la identificación del presunto responsable del hecho y se llevaron a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de otros animales que permanecían bajo su custodia y se encontraban en riesgo de sufrir maltrato.

Los animales rescatados fueron trasladados a la Unidad de Protección Animal (UPA) de Manizales, donde reciben atención veterinaria, cuidados especializados y seguimiento para asegurar su recuperación tanto física como emocional.

Las autoridades anunciaron que ya se adelanta la denuncia formal ante las instancias competentes, con el propósito de que se establezcan las responsabilidades legales y se avance en la judicialización del caso conforme a los lineamientos de la Ley Ángel.

