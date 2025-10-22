VIDEO | Hombre juró matar a un perro con un palo en Bogotá y advirtió a quien lo defendiera

En Bogotá se difundió un video en redes sociales donde un hombre amenaza con asesinar a un perro utilizando un palo.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio La Gaitana, localidad de Suba, y fueron denunciados públicamente por la Plataforma por los Animales ALTO, organización que pidió la intervención inmediata de las autoridades para proteger al animal y sancionar al agresor.

El caso se hizo viral tras la publicación del video en el que se escucha al sujeto proferir amenazas directas contra el perro, un animal comunitario del sector, y contra un trabajador que intentó intervenir para evitar una agresión.

Hombre amenazó con matar a un perro con un palo en Bogotá

De acuerdo con la denuncia difundida por la Plataforma por los Animales ALTO, el incidente ocurrió en una zona verde del conjunto residencial ubicado en La Gaitana.

En las imágenes grabadas por los testigos se observa a un hombre sosteniendo un palo mientras amenaza con matar al perro si vuelve a encontrarlo “mal parqueado” en el lugar.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra además cómo el sujeto extiende sus amenazas a los vecinos que salieron en defensa del animal, asegurando que también “tendrán que ver con él” si lo protegen. En un momento del registro, se le escucha decir textualmente:

Lo veo mal parqueado por ahí y lo mato. Se los digo y se lo advierto, ese perro lo encuentro mal parqueado y lo mato, míreme bien, ustedes lo están protegiendo o sea que ustedes también van a tener que ver conmigo, se los digo. Vamos a ver cómo les va conmigo, se va a acordar, porque usted lo tiene amarrado y yo respeto. Peor si no vendría a levantarlo por estar protegiendo un animal que no es de este conjunto. No es del conjunto, se va a arrepentir.

Ante la tensión del momento, un empleado del lugar intervino para proteger al perro y calmar la situación, pero el sujeto también lo amenazó, diciéndole que “tendría que ver con él” por defender al animal.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso del hombre que amenazó con matar a un perro?

La Plataforma por los Animales ALTO acompañó la denuncia con un fuerte mensaje de rechazo, advirtiendo que no puede normalizarse que “cualquier desquiciado ande amenazando con objetos contundentes a los perritos que pasean en las zonas verdes, y a la ciudadanía que los defiende”.

El colectivo exigió una respuesta inmediata por parte de las autoridades distritales y de la Policía Ambiental, ante el riesgo evidente para el animal y para las personas que intentaron intervenir.

Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento oficial de las autoridades locales ni de las entidades competentes frente al caso. Tampoco se ha informado si el agresor fue identificado o si se ha iniciado algún tipo de proceso administrativo o penal.