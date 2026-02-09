Pitbull que vivía en un cubo de madera y era maltratado fue rescatado en Usme

Un indignante caso, de presunto maltrato animal, fue denunciado por la comunidad de Usme en donde se encontraba Lazy, un perrito de raza pitbull, quien vivía dentro de una pequeña casa improvisada de madera, tejas y cartón durante las 24 horas del día.

Sin embargo, según la denuncia, los cortos tiempos en los que el animal salía, de aquel cubo de madera, recibía golpes por parte de su propietario que alertaron rápidamente a la comunidad cercana.

Pese a que el hecho habría sido denunciado meses atrás, en las horas más recientes se logró su aprehensión material preventiva al identificarse las pésimas condiciones en las que el animal se encontraba.

Perrito pitbull fue rescatado en Usme, Bogotá

La denuncia, difundida en redes sociales, dejó en evidencia las condiciones en las que se encontraba constantemente Lazy. Este vivía dentro de una pequeña casa en donde había desechos, elementos de construcción y basura.

Habitantes de la zona manifestaron que el animal ladraba constantemente en el día lo que, al parecer, estaría evidenciando el estrés al que estaría sometido al encontrarse encerrado en aquel espacio.

Ante la delicada situación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal llegó a la zona en donde se determinó un concepto desfavorable por las condiciones deficientes en las que fue hallado y su mala tenencia.

De esta manera, la autoridad policial realizó la aprehensión material preventiva y Lazy logró ser trasladado a la unidad de cuidado animal para ser sometido a revisión médica detallada. Así mismo, el IDPYBA informó que el expediente será remitido a las autoridades competentes para determinar las sanciones correspondientes ante este caso.

Según una de las ciudadanas presentes durante la aprehensión de las autoridades, los presuntos dueños del canino habrían manifestado su inconformidad con dicho procedimiento al alegar sobre el costo que habrían asumido para adquirir el pitbull.

Sanciones contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte (20) a cuarenta y dos (42) meses.

También, inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes.