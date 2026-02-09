Este sería el tiempo que los estudiantes tendrán permitido para usar el celular en colegios de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá ha publicado un borrador del proyecto de acto administrativo que establece las reglas sobre el uso de teléfonos móviles y dispositivos con pantallas en los colegios oficiales y privados de Bogotá. Desde las redes sociales de la secretaría invitan a la ciudadanía a compartir sugerencias, comentarios y aportes en la web oficial de la entidad para su publicación oficial.

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Según el proyecto, después de datos recopilados entre 2025 y 2026, se determinó que en promedio los niños y niñas en Bogotá usan el teléfono aproximadamente durante 9 horas al día. Además, en encuestas a más de 14 mil estudiantes, docentes y familias, se estableció que el 87% de estudiantes en Bogotá tiene un teléfono propio y el 82% de docentes afirmaron haber observado a los alumnos usar el móvil durante clases para entretenimiento personal como juegos o redes sociales.

Resoluciones del proyecto sobre el uso de celulares en colegios de Bogotá

(Re)conectarnos para aprender es el nombre de la política educativa que promueve la secretaría y que tiene como objeto promover entornos seguros de aprendizaje en establecimientos educativos de Bogotá. La primera regla establecida es la restricción del uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar en los niveles de educación inicial, básica y media y comprende espacios destinados a clases y descanso; cada establecimiento deberá definir los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la regla.

Con fines únicamente pedagógicos, se permite el uso de teléfonos a estudiantes de octavo grado en adelante, sin límite de tiempo, cuando contribuya de manera directa al desarrollo de una actividad académica. En ciclo 1 y prejardín quedará prohibido el uso de pantallas y se prioriza interacción con docentes y compañeros; en jardín, solo estará permitido el uso durante 10 minutos y un máximo de 30 durante la jornada escolar; para transición, se permitirán 15 minutos y un máximo de 30 acumulados durante la jornada; en educación básica primaria se autoriza el uso durante máximo una hora implementando pausas activas y para sexto y séptimo grado se permitirá una exposición de 2 horas, siempre con fines educativos.

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Excepciones para estudiantes que requieran apoyo educativo

El proyecto establece dos excepciones para el uso de teléfonos y pantallas en los planteles educativos: en primera instancia, los estudiantes que requieran ajustes y/o apoyos para garantizar su aprendizaje y, en al caso de la salud, cuando el uso del móvil o pantalla sea necesario para monitorear o atender una condición de salud del estudiante con previa información de los padres o acudiente.

Para finalizar, el proyecto informa que "los establecimientos educativos adoptarán en el Manual de Convivencia o en el Pacto de corresponsabilidad, según sea el caso, las medidas y mecanismos correspondientes para la implementación de la presente Resolución".

De acuerdo con el escrito, la publicación oficial del proyecto será el 4 de septiembre de 2026.