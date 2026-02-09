‘Una Garra por Colombia’ inicia la fase de reconstrucción al lograr recaudar 400 millones de pesos

Cerca de un mes se cumplirá tras el desastroso terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026. Este cobró la vida de más de 300 personas y dejó a miles de afectados.

Por supuesto, dentro de las labores de rescate también se sumaron aquellas iniciativas destinadas a ayudar a los animales afectados y a las fundaciones que lo perdieron todo durante el fenómeno natural.

Uno de estos proyectos corresponde al de ‘Una Garra por Colombia’, liderado por el activista Camilo Jaramillo y la senadora animalista Andrea Padilla.

Según el más reciente reporte, por medio de las donaciones se logró el recaudo de 400 millones de pesos con los que no solo se han comprado toneladas de alimentos para los animales afectados por el terremoto, sino que también se han dado ayudas a los animales de granja impactados por los incendios en el país.

Nueva fase del proyecto ‘Una Garra por Colombia’

Según Camilo Jaramillo, el proyecto iniciará la fase de reconstrucción de los 32 refugios, ubicados en seis de los departamentos más afectados por el sismo, que albergan a 3.200 animales. Según el informe, la plataforma, por la que se recolectaron las donaciones, solo descontará el 4% de impuestos y pasarelas de pagos por ser una colecta social.

Para iniciar con el proceso de reconstrucción se solicitó la documentación de los predios de todos los refugios, de modo que, el plazo para entregar dicha información será hasta el próximo 6 de septiembre.

Posteriormente, se solicitarán las cotizaciones de insumos y mano de obra para evaluarlas y, seguido de esto, realizar las consignaciones pertinentes para iniciar con las construcciones requeridas.

Así mismo, Jaramillo informó sobre una nueva problemática tras el terremoto y corresponde al abandono y aumento de animales en condición de calle. Por esto, también se llevará a cabo una masiva jornada de esterilización, el próximo 17 de septiembre, para beneficiar a mil animales en Buenaventura.

“Informaremos públicamente cada una de las cuentas y el desarrollo de esta reconstrucción, así como también la jornada de esterilización. Esto lo hacemos en agradecimiento a las 3.339 personas que confiaron en nosotros, donaron y se sumaron a la vaki de ‘Una Garra por Colombia’. Porque la transparencia se demuestra con hechos”, añadió Jaramillo.

Una tonelada de ayudas para animales del Tolima

La iniciativa ‘Una Garra por Colombia’ también logró recolectar una tonelada de comida para enviar específicamente a los animales de granja que se han visto afectados por los incendios en Tolima.

Pese a que las donaciones fueron recolectadas hasta el pasado lunes 31 de agosto, aquellos interesados en colaborar pueden ingresar a las redes sociales de la senadora Andrea Padilla para consultar la información pertinente.