Revelan perturbadores detalles sobre masacre en Suaza, Huila: los habrían atacado con machete

Noticias RCN conoció nuevos y perturbadores detalles relacionados con la masacre de seis personas ocurrida recientemente en Suaza, Huila. Las primeras versiones apuntan a que el caso estaría relacionado con las presiones y el cobro de extorsiones a los habitantes de la zona.

Nuevos detalles de la masacre en Huila

El asesinato de las seis personas vuelve a poner sobre la mesa la grave crisis de seguridad que enfrentan las comunidades rurales ante las amenazas y las extorsiones sistemáticas de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con heridas ocasionadas por armas blancas y de fuego.

Tras el hallazgo, las intimidaciones continuaron mediante mensajes de audio que ya están en poder de las autoridades. En uno de ellos se escucha una amenaza relacionada con el pago de dinero: “Yo le dije a usted, muy claritamente, le dije que no le iba a cobrar más plata porque ustedes ya habían pagado”.

El alcalde de Suaza, Francisco Cuellar, se refirió a la compleja situación de orden público que atraviesa el municipio y señaló que la problemática de las extorsiones se ha agravado durante los últimos años.

“Esta situación tan compleja que hemos estado viviendo nosotros como municipio, acá en el sur de Huila, en el sur del país. Hemos venido, sobre todo en el 2024, en el 2025, en el 2026, en un tema de extorsión complejo, donde las comunidades ya no aguantan más”, afirmó el mandatario.

Entre las prácticas de intimidación atribuidas a los grupos ilegales está la distribución de panfletos amenazantes, una modalidad que se ha vuelto recurrente en algunas zonas rurales. A través de estos mensajes, los responsables exigen el pago de cuotas extorsivas y advierten sobre posibles represalias, incluso amenazas de muerte, contra quienes se nieguen a cumplir sus exigencias.

Las autoridades departamentales también advirtieron que esta problemática se extiende a otros municipios del Huila. Así lo indicó Camilo Castrillón, secretario de Gobierno departamental, quien pidió a la ciudadanía colaborar con la fuerza pública y denunciar estos hechos.

“Se plantea que efectivamente están haciendo movimientos de extorsión en toda la zona y reitero la ayuda que le pedimos a la comunidad frente a la fuerza pública y para resguardar la convivencia ciudadana que haga las respectivas denuncias”, manifestó el funcionario.

Además, en menos de dos días se registraron varios hechos violentos en el departamento, en un contexto marcado por las disputas armadas, las extorsiones y otras actividades criminales. Representantes de Indepaz han advertido sobre las condiciones de riesgo que enfrentan las comunidades en territorios afectados por estas dinámicas.

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Alarmantes cifras por extorsión en Huila

“Estamos hablando de territorios donde existen disputas armadas, extorsiones, economías ilícitas y mecanismos de control sobre la población”, señalaron desde la organización.

Las cifras revelan que durante 2026 se han registrado 10.270 casos de extorsión, de los cuales 138 corresponderían a "extorsión en vida". Aunque las autoridades reportan una disminución frente a periodos anteriores, la problemática continúa siendo motivo de preocupación.