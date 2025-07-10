CANAL RCN
Colombia Video

Personería de Bogotá alerta sobre aumento en incautación de armas de fuego

Las autoridades están investigando el origen de estas armas de fuego.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
07:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Personería de Bogotá encendió las alarmas ante el alarmante aumento en la incautación de armas de fuego en la capital colombiana. Según el reciente informe, en lo que va de 2025, ya se han decomisado más de 1.250 armas, una cifra que se acerca peligrosamente al total de 1.407 armas incautadas durante 2024.

Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe
RELACIONADO

Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe

Este incremento significativo en las incautaciones llevó a las autoridades a cuestionar si existe una mayor circulación de armas ilegales en la ciudad, lo que podría impactar directamente en la seguridad de la ciudadanía.

Balance de la Personería de Bogotá sobre este incremento

Andrés Castro, personero de Bogotá, detalló cómo estas armas suelen ser utilizadas en diversos delitos. Según el informe, se registraron 468 hurtos a automotores, 385 hurtos a comercio, 311 hurtos a motocicletas y 100 casos de lesiones personales en relación con el uso de estas armas ilegales.

Expertos en seguridad sugieren que este aumento en las incautaciones podría interpretarse de dos maneras: por un lado, como una muestra de mayor efectividad en la operación policial, y por otro, como un indicador del incremento en la circulación de armas ilegales en la ciudad.

Riñas están detrás de 4 de cada 10 homicidios registrados en Bogotá
RELACIONADO

Riñas están detrás de 4 de cada 10 homicidios registrados en Bogotá

Las hipótesis de las autoridades sobre el aumento en la incautación

Las autoridades están investigando el origen de estas armas de fuego. Según las investigaciones preliminares, en algunos casos, las armas ingresan a la ciudad por vía terrestre desde el sur, ocultas en cargamentos de productos y otros elementos.

El personero ha hecho un llamado a continuar con los operativos y las incautaciones de armas, especialmente durante las capturas en flagrancia que realizan las autoridades y los operativos contra bandas delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades también hicieron un llamado a la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra este problema

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

“Hay que drenar la montaña”: gobernador de Cundinamarca sobre el cierre de la vía al Llano

Medellín

Firman nuevo acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y la UBPD para localizar a más de 4.000 desaparecidos

Miguel Uribe

Alias Gabriela fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor: la única mujer detrás del crimen de Miguel Uribe

Otras Noticias

Papa León XIV

León XIV realizará su primer viaje al extranjero como papa: este será el destino

El viaje se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, según informó la Santa Sede este martes.

Viral

Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen

Marcela Reyes se sinceró sobre su relación con B-King y reveló cómo era el vínculo que mantenía con su suegra.

Liverpool FC

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico