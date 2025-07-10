Personería de Bogotá alerta sobre aumento en incautación de armas de fuego

La Personería de Bogotá encendió las alarmas ante el alarmante aumento en la incautación de armas de fuego en la capital colombiana. Según el reciente informe, en lo que va de 2025, ya se han decomisado más de 1.250 armas, una cifra que se acerca peligrosamente al total de 1.407 armas incautadas durante 2024.

Este incremento significativo en las incautaciones llevó a las autoridades a cuestionar si existe una mayor circulación de armas ilegales en la ciudad, lo que podría impactar directamente en la seguridad de la ciudadanía.

Balance de la Personería de Bogotá sobre este incremento

Andrés Castro, personero de Bogotá, detalló cómo estas armas suelen ser utilizadas en diversos delitos. Según el informe, se registraron 468 hurtos a automotores, 385 hurtos a comercio, 311 hurtos a motocicletas y 100 casos de lesiones personales en relación con el uso de estas armas ilegales.

Expertos en seguridad sugieren que este aumento en las incautaciones podría interpretarse de dos maneras: por un lado, como una muestra de mayor efectividad en la operación policial, y por otro, como un indicador del incremento en la circulación de armas ilegales en la ciudad.

Las hipótesis de las autoridades sobre el aumento en la incautación

Las autoridades están investigando el origen de estas armas de fuego. Según las investigaciones preliminares, en algunos casos, las armas ingresan a la ciudad por vía terrestre desde el sur, ocultas en cargamentos de productos y otros elementos.

El personero ha hecho un llamado a continuar con los operativos y las incautaciones de armas, especialmente durante las capturas en flagrancia que realizan las autoridades y los operativos contra bandas delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades también hicieron un llamado a la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra este problema