Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal

La Policía Nacional confirmó la captura en Pereira de un hombre requerido por las autoridades por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual con menor de edad, en un caso que tiene como víctima a un bebé de apenas tres meses.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 17 de septiembre de 2024, cuando el menor fue llevado hasta la Clínica Los Rosales debido a un delicado deterioro de su estado de salud.

Durante la atención médica, los profesionales encontraron varias lesiones. Entre los hallazgos había signos compatibles con el síndrome del niño sacudido, una condición asociada a movimientos violentos que pueden provocar lesiones graves, especialmente en bebés.

Pero los médicos también detectaron otros indicios que hicieron sospechar que el pequeño habría sido víctima de agresiones de carácter sexual.

¿Qué provocó la muerte del bebé de 3 meses en Pereira?

Ante la gravedad del cuadro clínico, al bebé le practicaron diferentes exámenes para determinar el origen de las lesiones.

Los estudios establecieron que presentaba un trauma craneoencefálico severo, afectación que posteriormente desencadenó complicaciones que terminaron ocasionando su fallecimiento.

A partir de ese momento, el caso pasó a ser materia de investigación por parte de las autoridades, que buscaban determinar qué había ocurrido con el menor y quién podía estar detrás de las lesiones.

Revelan dictamen de Medicina Legal del bebé de 3 meses que murió en Pereira

En medio de las pesquisas, los investigadores tuvieron como elemento fundamental los dictámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el bebé presentaba lesiones cicatrizadas compatibles con agresiones sexuales anteriores, un hallazgo que llevó a los investigadores a considerar que los hechos no se habrían limitado a un único episodio.

Los elementos recopilados permitieron fortalecer la hipótesis de que el menor habría sufrido agresiones reiteradas antes de presentar las lesiones que finalmente comprometieron gravemente su salud.

Presunto agresor y asesino del bebé era cercano a la familia

Los investigadores también realizaron entrevistas y verificaciones para establecer quiénes tenían contacto permanente con el niño y podían acceder directamente a él.

Según la información recopilada durante el proceso, las personas que permanecían de manera habitual al cuidado del bebé eran su padre y su madre. Las autoridades no encontraron, dentro de las labores adelantadas, indicios de participación de terceras personas en su cuidado o custodia.

Estos elementos fueron determinantes para orientar la investigación y establecer quién sería el presunto responsable de las agresiones.

Finalmente, con los elementos recopilados durante la investigación y los resultados de los análisis médico-legales, las autoridades avanzaron hasta identificar al hombre que ahora deberá responder ante la justicia.