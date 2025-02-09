Investigan ‘tarimazo’ de Petro en Medellín y envían copias a la Corte Suprema contra Isabel Zuleta

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar tras una denuncia presentada luego de que el presidente Gustavo Petro subiera a una tarima en Medellín, el sábado 21 de junio de 2025, acompañado por nueve jefes de bandas criminales, en el marco de su plan denominado 'Paz Urbana'.

La denuncia fue interpuesta por el concejal de Antioquia Alejandro de Bedout, quien se quejó por la conducta del presidente Gustavo Petro durante el evento que se desarrolló en la Plaza de La Alpujarra.

El concejal también mencionó las actuaciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por la coordinación, organizaciones y gestiones realizadas para las personas privadas de la libertad que participaron en el evento.

La compulsa de copias contra la senadora Isabel Zuleta

Según el auto de la Comisión de Investigación y Acusación, esta no cuenta con la competencia para abrir investigación contra miembros del Congreso de la República.

“De acuerdo con el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política, corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar a los congresistas por las conductas punibles que se les imputen. Esta separación de poderes es fundamental para garantizar la imparcialidad y el respeto al debido proceso”, menciona la Comisión.

Por esta razón, el comité investigador de la Cámara de Representantes envió las manifestaciones, documentos y elementos relacionados con la actuación de la senadora Isabel Zuleta a la Corte Suprema de Justicia para que sea este tribunal el encargado de su revisión en la Sala de Instrucción.

Presunta extralimitación de funciones de la senadora Isabel Zuleta

Las presuntas irregularidades salieron a la luz rápidamente. Diversos ciudadanos presentaron quejas ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la senadora Isabel Cristina Zuleta habría gestionado ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la salida de prisión de los cabecillas de las bandas para asistir al encuentro con el presidente, a pesar de que dicha función no le correspondería.

La Comisión también detalló que la investigación únicamente se enfocará en la actuación del presidente Petro durante ese sábado 21 de junio en Medellín.