Gustavo Petro defendió la reforma de la salud: aseguró que el sistema actual es "insostenible"

La reforma a la salud, una de las que más ha dado de que hablar en el actual gobierno, retomará en los próximos días sus debates en el Congreso. El texto llegará a la Comisión Séptima del Senado, en donde deberá ser estudiado y aprobado en su tercer debate. Precisamente sobre este tema, este domingo el mandatario Gustavo Petro se pronunció sobre ella, advirtiendo que debe haber un cambio.

"Lo dijimos a tiempo y desde hace varios años. El sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa. Es insostenible. Son decenas de billones de pesos los que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas", aseguró.

Petro arremetió contra los críticos a la reforma.

Sobre los críticos a este reajuste, el primer mandatario agregó que "aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles".

Además, el presidente explicó a través de su cuenta de Twitter que su propuesta para el sistema es que sea “fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas”, que según él, sería “indudablemente una solución”.

Reforma a la salud: las dudas del proyecto

El proyecto fue aprobado en medio de muchas dudas expresadas no solo por la oposición, sino también por gremios y asociaciones. Advierten que no hay claridad en el financiamiento y tampoco en la manera en que serán atendidos los usuarios.

La principal duda es cómo la EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida. “Va a acabar con la prestación y lo más importante, va a acabar con el sistema de aseguramiento que tiene el país. el principio de solidaridad termina, o sea, una persona que se enferma de cáncer que no tiene cómo pagar su tratamiento ya no lo va a pagar con la solidaridad del que no se enferma”, aseveró David Luna, senador de Cambio Radical.

Otra duda que ronda por el Congreso y en los gremios es el costo de la reforma. El Ministerio de Hacienda aún no ha presentado el aval fiscal. El representante liberal Juan Pablo Gallo dijo que no saben de dónde van a salir los 3.2 billones de pesos que significaría un enorme esfuerzo para el presupuesto, además, un presupuesto que ya va a estar des financiado en más de tres billones adicionales producto de la caída de la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos.

