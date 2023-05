Presidente Petro insistió en llevar a la CPI investigaciones sobre el conflicto que no ha esclarecido la justicia colombiana

Durante la entrega del archivo documental de la Comisión de la Verdad, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la posibilidad de ir a instancias internacionales para la investigación de crímenes en el país.

Petro aseguró que ha recibido burlas respecto a sus ideas e intentos por alcanzar la ‘paz total’ y que, aunque la justicia en el país tiene su apoyo y el de todos los colombianos, no ha tenido el “coraje” para llevar a conclusiones contundentes la búsqueda por la verdad en el marco del conflicto armado interno.

Dijo que, ante la falta de resultados de la justicia nacional, está dispuesto a acudir a la Corte Penal Internacional para “cerrar esta fase que tiene una propuesta de reconciliación, pero ha tenido burlas, y la historia del país no es para burlarse”.

Tras haber sugerido llevar a estrados de la CPI las declaraciones hechas por el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el mandatario manifestó que pareciera que la justicia del país “no pudo o no quiso” actuar en favor del esclarecimiento de lo sucedido durante las décadas de violencia en el país.

Eso que confesó Mancuso debería haber provocado que millones de personas estuvieran en las calles, y no, ni una

“Si lo que está en ejercicio actualmente, sin la voluntad del presidente, es la burla a la verdad, y si esta propuesta de reconciliación y justicia transicional no va, porque se han burlado de ella, entonces ¿qué hacemos? La justicia tiene que ser y esa, quizá, ya no sea la nacional, porque no pudo o no quiso, porque el coraje no apareció en el momento necesario”, expresó.

Posteriormente, recalcó: “Quiero que cada instancia de la justicia logre el coraje, tienen el apoyo del presidente y del pueblo de Colombia, para que cese la gran impunidad. Pero si no, el jefe de Estado va a usar los mecanismos de la Corte Penal Internacional, porque hay que cerrar esta fase que tiene una propuesta de reconciliación, pero ha tenido burlas, y la historia del país no es para burlarse”.

El mandatario fue tajante al referirse a la impunidad, asegurando que ha sido una construcción del poder para cobijarse y no ser juzgados. Reprochó el asesinato de jueces y fiscales que buscan la verdad, y “el terror sobre la justicia”, que impide la “aparición del coraje y legitima la cobardía”.

Afirmó que desde el Estado se han ordenado asesinatos, que “nos han gobernado criminales” y que desde el relato periodístico existe una técnica para “fiscalizar el tono” y desviar sus aseveraciones para “evadir la discusión”.

“Desde el Estado se ha ordenado el asesinato, y eso es lo que se ha querido ocultar, que nos han gobernado criminales. Hay una técnica en el relato periodístico que es “fiscalizar el tono”, entonces si yo digo que nos han gobernado criminales, el debate no es qué criminales nos han gobernado, sino por qué el presidente dijo eso. Es una técnica mediática que evade la discusión y coloca en el centro a quien denuncia”, añadió.