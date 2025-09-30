Petro no podría acabar TLC con Israel y EE. UU. ni hacer modificaciones unilaterales a los acuerdos

Como parte de su discurso antisraelí, el presidente Gustavo Petro sugirió el lunes que acabaría con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el país de Medio Oriente.

“Con Israel deja de haber TLC. Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones. Y, ministro de Hacienda, las compramos. Porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado. El precio se desploma. Luego la infraestructura vale más y es más importante para Colombia”, señaló en un evento, luego de que Estados Unidos revocara su vida por pedirle a los soldados norteamericanos ignorar las ordenes de Trump en Gaza.

Sin embargo, expertos advirtieron que semejante decisión no puede tomarse de manera unilateral y tendría graves consecuencias económicas y jurídicas para el país.

Revisión de los TLC debe pasar por el Congreso:

José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, explicó en diálogo con Noticias RCN que “un acuerdo de libre comercio no es solamente una propuesta del ejecutivo negociada con otro país. Debe transitar por el Congreso de la República”.

Y, por tanto, “ningún presidente, en ningún consejo de ministros y con ningún decreto puede modificar un TLC. Para eso hay procesos diplomáticos y jurídicos establecidos”, precisó Germán Machado, profesor de economía de la Universidad de los Andes.

En palabras del antiguo viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “los inversionistas pueden demandar a la nación. No demandan a Gustavo Petro, demandan a la nación por el perjuicio que se les está causando. Los empresarios que están enviando carbón podrían incumplir con su contrato, pero no porque quieren, sino porque el Gobierno prohibió la exportación”.

La terminación de contratos entre Colombia e Israel afectaría la operatividad del Ejército:

El 30% de las exportaciones de Colombia van a los Estados Unidos y los productos que se envían, principalmente, a Israel son carbón (69 millones de dólares en ventas), café (26 millones de dólares en ventas) y flores (1.6 millones de dólares en ventas).

Además, la Fuerza Aeroespacial colombiana tiene contratos por 252 millones de dólares con Israel; el Ejército, por más de 150 millones de dólares, y la Armada, por 310.000 dólares.

De acuerdo con Pablo Romero, secretario general de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), modificar el TLC sería en “detrimento de las capacidades de la fuerza pública, en un momento en el que está debilitada y las organizaciones criminales, fortalecidas”.