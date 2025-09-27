“No me importa”: la respuesta de Petro tras decisión de EE. UU. de revocar su visa

Ya en Colombia, tras su última visita como presidente a la Asamblea General de Naciones Unidas, Gustavo Petro respondió a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar su visa.

“Llego a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, se lee en el mensaje del presidente, que luego amplió, en un mensaje dirigido a Trump en la plataforma X.

¿Por qué le revocaron la visa a Petro?

La decisión fue tomada por el gobierno estadounidense luego de que el mandatario asistiera a la protesta propalestina realizada en Times Square y, con megáfono en mano, les pidiera a los soldados estadounidenses que desobedecieran las ordenes del presidente Trump referentes a la guerra en Gaza:

“Desde aquí, les pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”.

Horas después, el Departamento de Estado realizó el anuncio: “Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a soldados estadounidenses a desobedecer sus órdenes y los incitó a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Petro envió un mensaje a Trump luego de quedarse sin visa:

En un segundo mensaje, el mandatario reafirmó su compromiso con el genocidio en Gaza e hizo un llamado al presidente Trump para “alejarse” de Hitler:

“Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No sé rodee de genocidas. La humanidad pide que cese el crimen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crimen contra la humanidad (…) No sé hacen unos Estados Unidos Grande matando bebés indefensos”.

Petro apeló a la primera dama y a las hijas de Trump para ayudarlo a cambiar su perspectiva sobre el conflicto:

“No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza. La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen. Respeto su familia y le dije a usted, que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mía, o donde quiera, pero hablando de tú a tú, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Usted no me respondió”.

Y, aunque dejó el mensaje abierto, advirtió que no pueden limitar su asistencia a las reuniones de Naciones Unidas, a pesar del aforo reducido en su último discurso: “Ahora van a convertir en crimen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre”.