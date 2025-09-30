¿Canciller sin visa? Estas serían las consecuencias de que funcionarios del Gobierno Petro renuncien al documento

Luego de que el Departamento de Estado informara que la visa del presidente Gustavo Petro fue revocada por instar “a soldados estadounidenses a desobedecer sus órdenes” e incitarlos “a la violencia”, otros funcionarios del Gobierno colombiano se han quedado sin autorización para entrar a los Estados Unidos, o decidieron renunciar al documento, en una muestra de “solidaridad” con el mandatario.

Desde que el presidente asistió a una protesta propalestina en Times Square para pedirles a los militares estadunidenses que ignoraran las indicaciones de Trump en el medio oriente, la visa también fue revocada a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, y el ministro de Minas, Edwin Palma.

Y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque; el ministro de Hacienda, Germán Avila, y la canciller, Rosa Yolanda, Villavicencio renunciaron a ella.

¿Se puede ser canciller sin tener la visa?

Aunque la obtención de la visa no es un requisito para ocupar el cargo de canciller, genera dudas entre los colombianos que ni el presidente ni la ministra de Relaciones Exteriores puedan viajar al principal aliado mercantil de Colombia.

En palabras de la senadora por el partido Alianza Verde Angelica Lozano, “es una decisión personal, cada quien decide qué visa tramita, a qué país quiere ir. Pero la canciller o quienes, por su cargo, tengan que moverse de un lado a otro, generan dudas ¿Pueden hacer su trabajo? Es como si un perodista presentara el noticiero sin cámara. Pero creo que esta es una decisión política de hablarle a sus bases, de la política doméstica. El reciente episodio de la desertificación más a la persona que al país, muestra que en los Estados Unidos tienen separado lo que es la persona de los asuntos de Estado”.

E insistió en que, más allá los viajes que puedan, o no, realizar los funcionarios del Gobierno al extranjero, importan las relaciones entre ambos países, por el número de nacionales que viven en los Estados Unidos: 1,6 millones, según el Instituto para la Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

“Lo importante es que los colombianos, millones de colombianos que viven en los Estados Unidos, y se fueron por rebusque o seguridad, no se vean afectados por efectos negativos (...) pero queda la pregunta ¿La cancillería cómo realiza su trabajo rechazando la interlocución con un país?”, se preguntó la congresista.

El fantasma de los “aranceles” persigue a los colombianos con familiares en el exterior:

De acuerdo con Julio César Iglesias, analista de la Mesa Ancha de RCN, “el asunto de las visas es el menor de los males, así como si el presidente va a o no a ver a Mickey Mouse. Son frivolidades, como la política exterior de Petro. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares, al año, en remesas, que recibe la señora en Armenia o el adulto mayor de Cali, que depende de los giros de su hijo, que trabaja como obrero en Texas. Mañana se puede levantar el señor Trump de malas pulgas, intempestivo y colocar un impuesto del 50%. Ya pasó”.

Para Iglesias, “el presidente Petro está radicalizado en ese discurso tradicional, histórico, de la izquierda antimperialista, antiyankee. Es huir de los problemas internos. Era útil para Fidel, era útil para Chávez y era útil para Evo esconderse en el antiamericanismo, en el enemigo interno para que nadie se de cuenta de que tenemos una explosión de secuestros en el país, un incremento brutal en el número de acciones terroristas, para que nos olvidemos de los problemas del sistema de salud y ese es el nivel de frivolidad en la cúpula del Gobierno Nacional hoy”.