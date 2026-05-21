El coordinador de Comunicación Estratégica de la Casa de Nariño, Andrés Hernández, anunció que el presidente Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano.

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La visita oficial de Estado, invitada por el sumo pontífice, se realizará el jueves 2 de julio y participará el gabinete presidencial.

"Estará el señor presidente por una comunicación que envió hace algunos días el papá León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro estará en compañía de su gabinete", dijo Hernández.

Aún se desconocen los pormenores de la reunión que tendrá el mandatario con el papa.

Petro se reunió con el papa XIV en 2025

El jefe de Estado colombiano fue recibido por el sumo pontífice el 19 de mayo de 2025, días después de su entronización. En el encuentro abordaron temas sobre seguridad, migraciones y cambio climático.

En ese momento, la Presidencia de Colombia señaló que durante la conversación, Petro entregó al papa una carta en nombre del Gobierno y del pueblo colombiano, agradeciendo el respaldo histórico de la Santa Sede a los esfuerzos de paz, y proponiendo una alianza global por la defensa de la vida, el diálogo y la solidaridad.

Además, el mandatario le extendió una invitación para realizar una visita a Colombia.