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Colombia

Familia Cubides exige medidas de aseguramiento para los capturados por el crimen del profesor del Externado

La familia Cubides Alfaro también pidió que la investigación no se detenga con estas capturas.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
05:11 p. m.
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La familia de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia y asesor de la Procuraduría General de la Nación, emitió un comunicado este 27 de marzo en el que agradece a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a la comunidad por las acciones que permitieron la captura de cuatro presuntos responsables de su secuestro y asesinato.

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Cubides desapareció el 15 de enero y su cuerpo fue hallado incinerado el 19 de enero en la vereda Los Soches, zona rural de Usme. Los detenidos fueron ubicados en las localidades de Bosa y San Cristóbal.

“Temor fundado” de que los capturados queden libres

En el comunicado, la familia expresó su preocupación por la posibilidad de que los detenidos puedan recuperar la libertad mientras avanza el proceso judicial. “Somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertad mientras se adelanta el proceso”, señalaron.

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Por ello, pidieron a la Fiscalía y a los jueces que se imponga una medida de aseguramiento intramural para garantizar que los presuntos responsables no representen un riesgo para la comunidad ni para la familia.

Llamado a continuar la investigación

La familia Cubides Alfaro también pidió que la investigación no se detenga con estas capturas. “Sea esta también la oportunidad para pedir a la Fiscalía que este no sea el fin de la investigación, sino que se capture a todos los responsables, tanto a los autores materiales, como a los determinadores del crimen”, manifestaron.

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El comunicado concluye con un llamado a la sociedad para no permitir que “la delincuencia continúe ganando terreno” y que otras familias sufran el mismo dolor. “Que no queden más niños huérfanos y víctimas de la violencia e inseguridad que agobian y azotan a nuestro país”, expresaron.

La comunidad académica y la ciudadanía esperan que el proceso judicial avance con firmeza y que se haga justicia en uno de los casos más dolorosos que ha golpeado recientemente a Bogotá.

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