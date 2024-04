Colombia pedirá extradición de Timothy Livingston, señalado por presunta explotación sexual en Medellín

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que pedirá a Estados Unidos la extradición de Timothy Livingston, el ciudadano norteamericano señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín.

El caso se conoció el pasado 29 de marzo, cuando las autoridades cerraron de manera temporal el hotel ubicado en el barrio El Poblado, en el que se hospedaba el estadounidense, y al que había llegado con dos adolescentes de 12 y 13 años en horas de la madrugada.

El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los EEUU al pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué el pedofilo logró huir y cual es su nombre. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2024

¿Por qué Timothy Livingston quedó libre?

La identidad de Timothy Livingston, de 36 años, fue revelada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de conocer que el estadounidense había abandonado Colombia a pesar de los señalamientos en su contra por presunta explotación sexual infantil.

En una rueda de prensa, el mandatario paisa aseguró que lo hacía como un mecanismo de defensa, para que no se repitieran situaciones como la de Medellín, en donde dos adolescentes de 12 y 13 años fueron vistas con el extranjero en un hotel del barrio El Poblado.

"Yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia, sino que se sepa en Estados Unidos o en cualquier país. Que alguien que crea que puede venir a nuestra ciudad a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes, está muy equivocado", dijo Gutiérrez en su momento.

No obstante, las autoridades fueron claras al manifestar que al momento de atender la alerta, Livingston no fue hallado en flagrancia, por lo que no se pudo efectuar la captura. Debido a esto, la Procuraduría abrió una indagación previa para determinar cualquier actuación irregular por parte de los Policías que atendieron el hecho.

Las pruebas contra Timothy Livingston

Videos de cámaras de seguridad y la minuta del Hotel Gotham, donde se hospedaba Livingston, son pieza clave de la investigación de las autoridades para determinar la responsabilidad del estadounidense en el presunto delito de explotación sexual infantil.

Las imágenes conocidas recientemente dejan ver el momento en que las adolescentes llegan a las instalaciones en compañía de Livingston, justo a la hora en la que el edificio se encontraba sin vigilancia. Una hora más tarde, ambas salen de la habitación, se despiden del hombre y suben al ascensor mientras cuentan un fajo de billetes.

Al parecer, sobre las 5 de la tarde del mismo día, el estadounidense volvió a ingresar al hotel en compañía de las dos menores, lo cual terminó con la llegada de la Policía.