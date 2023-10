Presidente Petro pidió a Minagricultura el proyecto para acelerar la compra de tierras

El presidente Gustavo Petro, acompañado de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y algunos congresistas, estuvo presente en el departamento del Meta para un acto de entrega de tierras para excombatientes firmantes del acuerdo de paz, indígenas y comunidades campesinas. En total, fueron entregados 56 títulos de propiedad.

En este evento, el cual tuvo intervenciones de distintas personas, el presidente fue quien dio el último discurso, donde tocó diferentes temas referentes a la repartición de tierras en el país, y como esto viene ligado al proceso de paz firmado con las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

"Colombia es el único país que no fue capaz de hacer la tarea democrática en relación con la tierra. La tenencia de la tierra en Colombia es como en la España feudal, muy anclada a la esclavitud", sostuvo el mandatario.

Además, añadió que otro problema que ha tenido la tierra en Colombia ha sido la aparición del narcotráfico, al cual calificó como "un feudalismo a la décima potencia".

"Colombia es el país más desigual en el mundo en tenencia de la tierra (...) Toda la tierra pertenece a un 'grupillo' de personas en Colombia, que siempre han gobernado, que han tenido presidentes.", dijo el presidente.

Acelerar el proceso de compra de tierras

Por otro lado, el mandatario le hizo una solicitud al Ministerio de Agricultura para presentar al Congreso el artículo que acelere el proceso de compra de tierras. "Ustedes ya verán que piensan los políticos de eso. Si el Partido Liberal, aprueba, si el Partido Conservador no, si los diferentes grupos y fuerzas políticas del Congreso aprueban o no aprueban el que se pueda hacer una reforma agraria en Colombia(...) es definir su posición con la paz", indicó.

"La violencia solo se puede parar si construimos una verdadera democracia. No hay democracia real sin una democracia económica. Colombia no la tiene, y al no tenerla, no tiene democracia política. Cuando se habla de paz se habla de democratizar. Paz es construir democracia en la política y la economía. Nosotros queremos hacer una reforma agraria en Colombia de forma pacífica", sostuvo Petro.