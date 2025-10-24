CANAL RCN
Colombia

Eduardo Montealegre presentó su renuncia como ministro de Justicia

El ministro explicó a través de una carta que el que sería motivo de su renuncia estaría relacionado con el expresidente Uribe.

octubre 24 de 2025
11:16 a. m.
Altas fuentes de la Casa de Nariño confirmaron este 24 de octubre la más reciente movida del presidente Gustavo Petro, en lo que sería un nuevo movimiento en el gabinete ministerial.

El mandatario solicitó a Eduardo Montealegre renunciar a su cargo como ministro de Justicia. La petición ocurre en el marco de una propuesta que encendió la polémica en varios sectores.

Fuentes señalan que la solicitud obedecería a una reciente discusión que habría sostenido Montealegre con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el Alto Comisionado para la Paz, por el proyecto de la ‘paz total’.

Sin embargo, Montealegre argumentó su decisión en otra circunstancia:

¿Por qué renunció el ministro de Justicia Eduardo Montealegre?

Conocida la que sería la previa solicitud del mandatario, el ministro publicó su carta de renuncia “irrevocable”, en la que presentó al país los que serían los motivos de su salida de la cartera.

“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”.

Manifestó que como “víctima de Uribe” retomará el ejercicio de sus derechos para “impedir que sus actos queden en la impunidad”.

“Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva”.

Adicionalmente, en el documento firmado por él, señala que la Fiscalía “no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y La Granja”, señalando también “sus vinculaciones con el paramilitarismo”.

Finalmente, agradece al presidente Petro “la confianza” al nombrarlo ministro. Y le escribe: “Usted es un hombre ético – como diría Borges – honesto. Pero mucha de su gente, no”.

“Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”, apuntó.

