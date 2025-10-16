Procuraduría abre indagación previa contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, por una posible intromisión indebida en la administración de justicia.

Procuraduría investigará al ministro Eduardo Montealegre

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que señaló que el ministro, en el ejercicio de su cargo, habría difundido mensajes de odio y desinformación de manera masiva, pese a estar reconocido como víctima dentro del proceso judicial.

Según el ente de control, los mensajes atribuidos a Montealegre habrían utilizado lenguaje hostil contra quienes ejercen la defensa, lo que podría afectar la independencia de los jueces que conocen del caso.

La Procuraduría informó que la actuación disciplinaria busca verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si el ministro incurrió en alguna falta disciplinaria. Para ello, el organismo ordenó la práctica de pruebas dentro de la investigación preliminar.

La decisión se conoce tan solo horas después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentara una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra Montealegre, por presunta intromisión indebida en la justicia y vulneración de su derecho al debido proceso.

En el documento, fechado el 17 de septiembre de 2025, Uribe argumentó que las actuaciones y declaraciones del ministro desconocen la autonomía de la Rama Judicial y resultan incompatibles con sus funciones como jefe de la cartera de Justicia.

La queja señala que el ministro habría enviado, a través de WhatsApp, mensajes en los que calificaba a Uribe como “criminal de guerra” y realizaba acusaciones contra periodistas, académicos y abogados, a quienes habría tildado de “cínicos” o de participar en una supuesta estrategia para desacreditar la sentencia de primera instancia.