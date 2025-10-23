Gobierno presentó borrador de proyecto para convocar Asamblea Nacional Constituyente

En las últimas horas el Ministerio de Justicia compartió el borrador de proyecto de ley con el que busca convocar e iniciar el trámite de una Asamblea Nacional Constituyente.

MinJusticia presentó borrador de proyecto para convocar Constituyente

“Como ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro le entrego hoy al pueblo de Colombia un proyecto de ley que convoca una Asamblea Nacional Constituyente, social”, se lee en un comunicado emitido por esa cartera.

Además, detalló que estaría constituida por 71delegatarios. Señaló que la iniciativa se llevará a cabo “bajo la dirección de muchos sectores sociales.

Con este proyecto queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar su futuro

"El texto se presentará al Congreso": presidente Petro sobre proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta. A través de su cuenta en X manifestó que el borrador presentado por Montealegre “será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas”.

Apuntó que el texto será presentado ante el Congreso de la República. “Cualquier ciudadano(a), como el ministro de justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.

Reacciones por propuesta sobre Asamblea Nacional Constituyente

Desde distintos sectores reaccionaron a la propuesta del ministro Montealegre, apoyado por el presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente.

Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien anunció que promoverá una moción de censura en el Congreso en contra del ministro de Justicia.

“El Gobierno Nacional pretende irrespetar la Constitución Nacional inventándose una Constituyente que no está en la Constitución, donde va a haber 71 delegados de los cuales 27 los van a escoger ellos (…) Quieren destruir la Corte Constitucional para poder cerrar el Congreso”, aseguró.

Lo propio hizo María Fernanda Cabal, asegurando que “Petro, acorralado por los escándalos, la corrupción en su gobierno y los señalamientos por vínculos con el narcotráfico, ahora pretende engañar a los colombianos con una constituyente”.

La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila señaló que “la Asamblea Constituyente de Petro es una amenaza contra la democracia”. Mientras que Sergio Fajardo la calificó como “la cortina de humo preferida”.