Petro solicita a la Corte levantar suspensión de decreto de Emergencia Económica

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional tener en cuenta "hechos sobrevinientes" para evaluar la suspensión del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró la Emergencia Económica.

Presidente Petro pide a la Corte evaluar suspensión de la emergencia económica

En el documento, el mandatario expone que han surgido nuevas circunstancias que, a su juicio, deberían ser consideradas dentro del análisis jurídico que adelantan los magistrados.

“Desde el momento en que se adoptó la suspensión del decreto hasta hoy, la situación humanitaria se ha agravado de forma acelerada y dolorosa. El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente y coordinada con todos sus ministerios y entidades, reunido en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo una emergencia que ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso”, se lee en el documento.

En su solicitud, Petro sostiene que las decisiones del Gobierno estuvieron orientadas a atender situaciones urgentes que afectan de manera directa el interés general y el funcionamiento de distintos sectores del país.

Por ello, pidió que los magistrados integren estos nuevos elementos al estudio de constitucionalidad que cursa en el alto tribunal.

Por otro lado, también señaló que el análisis de la Corte no solo debe centrarse en las condiciones existentes al momento de expedir el decreto, sino también en la evolución de los factores que dieron origen a la declaratoria de emergencia.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, estos elementos adicionales refuerzan la necesidad de mantener herramientas extraordinarias para enfrentar la coyuntura.

Corte evalúa suspensión del decreto de emergencia económica

“Por estas razones, y en atención a los hechos sobrevinientes, extraordinarios y de gravedad creciente aquí expuestos, solicito respetuosamente que se levante la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, para permitir al Estado actuar de manera inmediata y eficaz frente a esta tragedia”.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional es la encargada de revisar la legalidad de los decretos de emergencia y de determinar si se ajustan a los límites establecidos por la carta.