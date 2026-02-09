CANAL RCN
Revelan quiénes estarían detrás del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia: millonaria recompensa

Los subintendentes fueron atacados por cuatro criminales en el parque principal. Autoridades señalan a disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

febrero 09 de 2026
04:53 p. m.
El asesinato de dos miembros de la Policía Nacional en Anorí, nordeste de Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como los subintendentes Hugo Armando Castaño y Melquiades Arismendy, ambos de 38 años.

Los uniformados fueron atacados por cuatro criminales mientras prestaban servicio de seguridad a la comunidad en pleno parque principal de la zona urbana del municipio.

Los policías asesinados se encontraban cumpliendo labores de seguridad comunitaria cuando fueron sorprendidos por los criminales.

Disidencias de las Farc estarían detrás del asesinato de dos policías en Anorí

El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, señaló a las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá como responsables del crimen.

Asimismo, Rendón hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que brinde asistencia militar a la región:

Si hay decisión de bombardear al ELN, al Clan del Golfo como ya se ha hecho, pues también tiene que bombardearse a Calarcá, combatirlo.

Ofrecen $200 millones por los asesinos de policías en Anorí

Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, la administración departamental ofreció una recompensa de $200 millones por información que permita la captura de los responsables del ataque.

Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de los cuatro criminales que acabaron con la vida de los uniformados.

El gobernador destacó la disposición de las fuerzas de seguridad en el terreno: "Aquí yo encuentro en estos soldados y policías la determinación y el valor, pero necesitan el respaldo del Gobierno Nacional”.

