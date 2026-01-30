CANAL RCN
Colombia Video

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

Por ahora, todas las pruebas con las que el alto tribunal decidirá el futuro del decreto serán estudiadas.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional el decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional. La medida, aunque tiene efectos inmediatos, no es definitiva, pues se trata de una suspensión temporal que aún no resuelve el fondo del asunto y cuyo fallo final tardará al menos dos meses más.

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica
RELACIONADO

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica

¿Qué sigue en el proceso tras la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica?

Por ahora, todas las pruebas con las que el alto tribunal decidirá el futuro del decreto serán estudiadas. En este escenario, la Corte deberá abrir la participación ciudadana y solicitar concepto al Ministerio Público.

“De abrir la posibilidad para que los ciudadanos intervengan, bien sea atacando la Constitución en los decretos o defendiendo los decretos, debe pedir de un concepto al procurador general de la nación y debe adoptar una decisión”, explicó a Noticias RCN el abogado constitucionalista Guillermo Otálora.

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa
RELACIONADO

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa

La Corte presentará una ponencia conjunta de los seis magistrados que votaron a favor de la suspensión, y que, según se anticipa, tendría una línea similar a la ponencia original del magistrado Carlos Camargo.

“Es improbable que la Corte ahora cambie de opinión sobre la constitucionalidad de los decretos, pero es teóricamente posible, eso quiere decir que el gobierno podría tratar de convencer a la Corte de que los decretos son constitucionales”, agregó Otálora.

Escenarios para el Gobierno

Mientras tanto, las alternativas del Ejecutivo van desde esperar la decisión de fondo de la Corte, hasta presentar una nueva reforma tributaria ante el Congreso o realizar otros reajustes presupuestales.

¿Qué pasará con los impuestos ya recaudados tras suspensión del decreto de emergencia económica?
RELACIONADO

¿Qué pasará con los impuestos ya recaudados tras suspensión del decreto de emergencia económica?

El debate de fondo, que podría tardar varias semanas, será determinante para definir si el decreto de Emergencia Económica se mantiene o queda definitivamente sin efectos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Hospital Universitario de Cali registra sobreocupación del 400% en servicio de urgencias

Clan del Golfo

Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo

Mujeres Que Inspiran

Karen Guavita es una emprendedora que convirtió la adversidad en propósito y el cansancio en motor

Otras Noticias

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Pese a que el sonambulismo no requiere de tratamientos, este se puede relacionar a otros trastornos del sueño.

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

Colombia rompió récords en 2025 con más conciertos, ventas históricas y una creciente comunidad de fans de eventos en vivo.

Atlético Bucaramanga

Cánticos, banderas y bengalas: el conmovedor adiós a Camilo Rojas Rey en Bucaramanga

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide