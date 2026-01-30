Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional el decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional. La medida, aunque tiene efectos inmediatos, no es definitiva, pues se trata de una suspensión temporal que aún no resuelve el fondo del asunto y cuyo fallo final tardará al menos dos meses más.

¿Qué sigue en el proceso tras la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica?

Por ahora, todas las pruebas con las que el alto tribunal decidirá el futuro del decreto serán estudiadas. En este escenario, la Corte deberá abrir la participación ciudadana y solicitar concepto al Ministerio Público.

“De abrir la posibilidad para que los ciudadanos intervengan, bien sea atacando la Constitución en los decretos o defendiendo los decretos, debe pedir de un concepto al procurador general de la nación y debe adoptar una decisión”, explicó a Noticias RCN el abogado constitucionalista Guillermo Otálora.

La Corte presentará una ponencia conjunta de los seis magistrados que votaron a favor de la suspensión, y que, según se anticipa, tendría una línea similar a la ponencia original del magistrado Carlos Camargo.

“Es improbable que la Corte ahora cambie de opinión sobre la constitucionalidad de los decretos, pero es teóricamente posible, eso quiere decir que el gobierno podría tratar de convencer a la Corte de que los decretos son constitucionales”, agregó Otálora.

Escenarios para el Gobierno

Mientras tanto, las alternativas del Ejecutivo van desde esperar la decisión de fondo de la Corte, hasta presentar una nueva reforma tributaria ante el Congreso o realizar otros reajustes presupuestales.

El debate de fondo, que podría tardar varias semanas, será determinante para definir si el decreto de Emergencia Económica se mantiene o queda definitivamente sin efectos.