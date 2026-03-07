El presidente Petro volvió a hablar por teléfono con Trump: estos son los detalles

El gobierno dio a conocer que sobre las 8:15 a.m. de este viernes 3 de julio, el presidente Gustavo Petro conversó telefónicamente con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Esta llamada se centró en los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos, un aspecto clave en la cadena que desemboca en narcotráfico.

¿De qué hablaron esta vez?

Durante la conversación, se informó el cumplimiento de la meta acordada de alcanzar las casi 30 mil hectáreas erradicadas dentro del programa. Se espera llegar a 41 mil para cuando acabe este 2026.

Acto seguido, el presidente Petro le solicitó que mantenga su colaboración con la llegada del nuevo gobierno, el del presidente electo Abelardo de la Espriella, que comenzará el 7 de agosto.

Además, le pidió que apoyara su salida de la lista OFAC, conocida también como lista Clinton. Trump le respondió que haría lo mejor para que se logre. Culminada la llamada, le agradeció su disposición.

La relación Petro-Trump: de la tensión a la calma

La relación diplomática de ambos ha tenido momentos tensos, aunque actualmente se encuentra en calma. Con el retorno al poder del republicano en 2025, hubo episodios que marcaron la agenda.

Se recuerda, por ejemplo, cuando durante la visita a Nueva York por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Petro tomó un megáfono y les dijo a las fuerzas militares norteamericanas que desobedecieran las órdenes de Trump.

Otro momento fue cuando Trump lo tildó de incentivar la producción de drogas y no hacer nada al respecto. En cuanto a medidas, al presidente colombiano le iban a quitar la visa y lo incluyeron en la lista Clinton, junto a Nicolás Petro Burgos, Armando Benedetti y Verónica Alcocer.

La tensión se acabó de cierta forma el 3 de febrero, cuando ambos se reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca. Durante más de dos horas y a puerta cerrada, discutieron acerca de los asuntos que competen a ambas naciones.