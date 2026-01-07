La declaración de ingresos de Trump reveló un detalle poco conocido: aparece Colombia

La publicación de la declaración anual de ingresos y activos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despertó interés en Colombia luego de que el país apareciera mencionado en el documento.

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De acuerdo a lo revelado por El Tiempo, los registros vinculados al territorio colombiano no corresponden a inversiones, hoteles o proyectos en funcionamiento, sino a cuatro marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para proteger el uso comercial del nombre "Trump".

De acuerdo con el expediente divulgado por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, las referencias a Colombia están relacionadas con registros marcarios efectuados entre 2005 y 2008.

¿Por qué Colombia aparece en la declaración de ingresos de Donald Trump?

Los cuatro registros corresponden a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, el sistema utilizado para organizar las marcas comerciales. En Colombia, la marca Trump fue registrada para actividades relacionadas con servicios inmobiliarios, desarrollo y construcción de proyectos, hoteles y restaurantes, así como servicios de educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

Según la información del expediente, en dos de los registros Donald J. Trump figura como titular y solicitante, mientras que en los otros dos aparece como titular DTTM Operations LLC, empresa vinculada a Trump Organization encargada de administrar y proteger el portafolio de marcas comerciales del empresario.

¿Qué marcas de Trump están próximas a vencer en Colombia?

El informe también evidencia que parte de esos registros está cerca de finalizar su vigencia. En dos de los casos, la protección marcaria vencerá el próximo 28 de julio, por lo que la SIC notificó al titular sobre la necesidad de solicitar la renovación antes de esa fecha para evitar recargos.

Los otros dos registros continúan vigentes hasta 2029. Si las marcas que vencen este año no son renovadas dentro de los plazos establecidos, perderán la protección exclusiva en las clases correspondientes, lo que abriría la posibilidad de que terceros soliciten registrar signos iguales o similares.

No obstante, cualquier nueva solicitud deberá ser evaluada y aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a la normativa de propiedad industrial.