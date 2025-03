Petroleros advierten por hueco fiscal de $40 billones a mediano plazo debido a la menor producción de crudo

La Asociación Colombiana de Petróleo ha lanzado una alerta preocupante sobre el futuro económico de Colombia. Según sus cálculos, el país podría enfrentar un déficit fiscal de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035, debido a una proyectada disminución en la producción de petróleo.

RELACIONADO Gobierno autoriza a Minminas a suspender o sustituir servicios relacionados con petróleo en el marco de la conmoción interior

La ACP sostiene que los contratos actuales llevarán a una reducción significativa en la producción de crudo, estimando que pasará de 740.000 barriles diarios a 400.000. Esta cifra tendría implicaciones directas en los ingresos fiscales del país.

¿Qué dicen desde la Asociación Colombiana de Petróleo sobre los ingresos fiscales?

"En el marco fiscal de mediano plazo, los números dicen que con una producción de 740.000 barriles diarios se sostienen las finanzas públicas, pero con los contratos actuales que hay, vamos a estar en 400.000 barriles. Eso genera un hueco fiscal de 40.000 billones", dijo Frank Pearl, presidente de la ACP.

Además, la asociación revela que el sector petrolero ha experimentado pérdidas significativas en los últimos dos años, acumulando 35 billones de pesos en números rojos. Esta situación agrava aún más las perspectivas económicas del sector y refuerza la urgencia de tomar medidas preventivas.

El llamado al Gobierno Nacional de retomar los contratos de exploración

El gremio petrolero hace hincapié en la necesidad de reabrir el debate sobre nuevos contratos de exploración. Esta propuesta surge como una medida para contrarrestar la caída en la producción y mitigar el impacto económico previsto.

RELACIONADO Cruce de trinos entre Vicky Dávila y el presidente Petro por utilidades de Ecopetrol

"Así este gobierno no lo piense, tenemos que seguir promoviendo el debate de por qué no tenemos nuevos contratos, por qué no hay más actividad, porque este es un sector de inversionistas de mediano y largo plazo", afirmó Pearl.

El debate sobre el futuro energético de Colombia y su relación con la economía nacional seguramente se intensificará a raíz de estas proyecciones. La necesidad de equilibrar las metas ambientales con la realidad económica del país presenta un desafío complejo para los responsables políticos y los actores del sector energético.