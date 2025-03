Cruce de trinos entre Vicky Dávila y el presidente Petro por utilidades de Ecopetrol

La noticia de la caída del 21,7% de las utilidades de Ecopetrol en 2024 han generado varias reacciones. Esta vez, el presidente Petro y la candidata presidencial Vicky Dávila han protagonizado un duro cruce de trinos por este motivo.

En 2024, Ecopetrol tuvo unas ganancias de 14,9 billones de pesos, 21,7% menos que las registradas en 2023 cuando esta cifra llegó a los 19 billones.

¿Qué se dijeron Gustavo Petro y Vicky Dávila por las utilidades de Ecopetrol?

La discusión comenzó cuando el presidente Petro respondió un trino de la candidata presidencial en la que ella mostró preocupación por el estado de Ecopetrol, pues aseguró que la compañía se hallaba en un hueco.

“Hay que recuperar el Gobierno Corporativo. Explotar y explorar hasta la última gota de petróleo y revivir la industria petrolera. Y por supuesto, activar un plan que corte la corrupción y llevar a los corruptos de hoy y a los de siempre a la cárcel”, aseguró la candidata.

Asimismo, culpó a la administración Petro de la caída de las ganancias de Ecopetrol pues, para ella, “este Gobierno ha sido como una plaga que por donde pasa acaba con todo”.

Ante este mensaje, el presidente Petro respondió a Dávila, llamándola “experiodista” y acusándola de ser de extrema derecha. Además, el jefe de Estado aseguró que el resultado de 14,9 billones es el segundo más alto en la historia de Ecopetrol.

“Estimada ex periodista, y ahora frentera dirigente de la extrema derecha en competencia con Claudia López, ¿no deberían aliarse?, 14,7 billones de utilidad en el año 2024 es la más alta de la historia de Ecopetrol, excepto por un año, el año 2023 donde fue la más alta; ambas en mi gobierno. ¿Qué opina?”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Ante esto, Dávila respondió y aseguró sentirse orgullosa de su carrera periodística y llamó al jefe de Estado exterrorista por su pasado en el grupo armado M-19.

“Si me quiere llamar “experiodista” le cuento que me siento orgullosa al destapar durante 33 años la corrupción de los politiqueros. Así lo hice también con su Gobierno y su campaña. No sé usted que perteneció al grupo terrorista M-19 cómo se siente cuando le llaman “ex terrorista””, cuestionó la candidata.

En cuanto a las cifras de Ecopetrol, Dávila dijo que la empresa ha perdido valor de manera rápida.

“Ustedes llegaron a Ecopetrol como las langostas y están acabando con todo. Hay que explorar y explotar hasta la última gota de Petróleo”, insistió la candidata.

¿Por qué cayeron las utilidades de Ecopetrol?

De acuerdo a la compañía, la disminución en más de cuatro billones de pesos de ganancias se debe, principalmente, a factores externos como los precios de hidrocarburos, el tipo de cambio e inflación.

De hecho, afirmaron que si no se hubiesen presentado estas condiciones, las utilidades habrían crecido un 10%.

“Sin estos factores externos que no son controlables por la Compañía, la Utilidad Neta del Grupo Empresarial Ecopetrol habría cerrado en COP 21.0 billones, reflejando un incremento del 10% frente al 2023”, aseguró la empresa.