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Procesados por asesinato del guarda Cristian Garzón reclamaron en audiencia antes de ser enviados a prisión

Los procesados, David Gabriel Acevedo Sánchez y Angie Natalia Díaz, fueron enviados a prisión preventiva, aunque no aceptaron los cargos

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
02:00 p. m.
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En una audiencia marcada por la tensión y la presentación de pruebas audiovisuales, la Fiscalía General de la Nación expuso su hipótesis sobre el asesinato de Cristian David Garzón, guarda de seguridad de Transmilenio atacado en la estación Terreros de Soacha.

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Los videos, que reconstruyen segundo a segundo la agresión, muestran cómo una discusión por el ingreso irregular derivó en el crimen.

Los procesados, David Gabriel Acevedo Sánchez y Angie Natalia Díaz, fueron enviados a prisión preventiva, aunque no aceptaron los cargos. La Fiscalía los señala de haber actuado en conjunto: Acevedo como autor material y Díaz como presunta instigadora del ataque.

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Imágenes revelan la secuencia del ataque

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Acevedo intentó derribar a Garzón tomándolo por la pierna. Posteriormente, según la Fiscalía, el hombre intentó agredir a una compañera del guarda, quien se interpuso para protegerla. Fue entonces cuando recibió una puñalada en el pecho que le causó la muerte.

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Los investigadores sostienen que Díaz no fue una simple espectadora. En la audiencia se expuso que habría instigado a su pareja para que atacara a Garzón, incitándolo verbalmente a usar el arma blanca. La reconstrucción audiovisual se convirtió en pieza central del expediente.

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Audiencia con tensión y reclamos

La diligencia judicial estuvo marcada por momentos de tensión. Acevedo manifestó sufrir una crisis nerviosa y la jueza tuvo que llamar al orden cuando Díaz intentó consolarlo en plena audiencia virtual. La defensa de la mujer solicitó detención domiciliaria alegando que es madre, pero la jueza negó la petición y le recordó que la seguridad también es responsabilidad de quienes tienen hijos.

Ambos fueron enviados a prisión preventiva. La jueza subrayó que detrás del expediente queda una familia marcada por una pérdida irreparable: “Es un dolor que nos afecta a todos”, concluyó.

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