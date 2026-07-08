Habrá importantes cierres viales el próximo 12 de julio en Bogotá: conózcalos

Los conductores que transiten por el norte de Bogotá el próximo domingo 12 de julio deberán programar sus recorridos con anticipación.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres viales y desvíos temporales para garantizar el desarrollo de la Carrera Smart Fit 15K, una competencia deportiva que recorrerá importantes vías de la capital.

Las restricciones comenzarán desde la noche del sábado 11 de julio en algunos sectores y se extenderán durante la mañana del domingo.

¿Qué vías tendrán cierres por la Carrera 15K?

La entidad informó que habrá cierres totales y parciales en diferentes puntos del recorrido de la competencia.

Los principales son:

Avenida Carrera 9, entre la calle 134 y la calle 133 (calzada occidental): cierre total desde las 10:00 p. m. del 11 de julio hasta las 12:00 a. m. del 12 de julio.

Calle 133, entre carrera 9 y carrera 10 (carril norte de la calzada norte): cierre parcial desde las 8:00 a. m. del 11 de julio hasta las 2:00 p. m. del 12 de julio.

Avenida Carrera 9, entre la calle 134 y la calle 100 (calzada occidental): cierre total entre las 5:30 a. m. y las 10:30 a. m. del domingo.

Diagonal 92, entre la calle 100 y la calle 94 (calzada occidental): cierre total de 5:30 a. m. a 10:30 a. m..

Diagonal 92, entre la calle 94 y la Autopista Norte: cierre parcial de dos carriles entre las 5:30 a. m. y las 9:10 a. m..

Avenida Carrera 30 (NQS), entre la Autopista Norte y la calle 70A: cierre parcial de dos carriles entre las 5:30 a. m. y las 8:45 a. m..

¿Cuál será el recorrido de la competencia?

La carrera iniciará en la Avenida Carrera 9 con calle 134, a la altura del Parque Country Comodoro.

Desde allí, los atletas avanzarán por la Carrera 9 hacia el sur, continuarán por la Diagonal 92, luego por la Avenida Carrera 30 (NQS) hasta la calle 70A, donde realizarán un retorno para tomar nuevamente la NQS hacia el norte, seguir por la Diagonal 92 y regresar por la Carrera 9 hasta el punto de partida.

¿Qué desvíos podrán tomar los conductores?

La Secretaría de Movilidad estableció varias rutas alternas para reducir las afectaciones.

Entre ellas se encuentran:

Los vehículos que circulen por la Carrera 9 hacia el sur podrán desviarse por la calle 134, tomar el retorno a la altura de la carrera 11B, continuar por la carrera 10 y retomar su recorrido habitual.

Otra alternativa para quienes transiten por la Carrera 9 será utilizar la Carrera Séptima como corredor principal.

Los conductores que se movilicen por la calle 94 hacia occidente y busquen ingresar a la NQS al sur deberán tomar la carrera 19 al norte y luego la calle 100 al occidente.

Quienes se desplacen por la Carrera 15 o por la calle 100 con destino a la NQS sur deberán continuar por la Autopista Norte.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y, de ser posible, utilizar Transmilenio, SITP, bicicleta o caminar, con el fin de reducir la congestión en las zonas afectadas.

Asimismo, pidió atender la señalización instalada para el evento y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y del personal logístico, quienes estarán regulando la movilidad durante toda la jornada deportiva.

Las autoridades también invitaron a quienes tengan actividades programadas en el norte de Bogotá el domingo 12 de julio a salir con mayor tiempo de anticipación para evitar retrasos ocasionados por los cierres temporales.