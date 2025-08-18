¿Cuáles serán las sanciones en contra de los exintegrantes del secretariado de las Farc por parte de la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz dará a conocer las primeras sanciones en contra de los exintegrantes del secretariado de las Farc por secuestro. Aunque esto se presenta como una novedosa forma de hacer justicia, las sanciones han generado una gran polémica entre los colombianos que exigen justicia.

Primeras sanciones de la JEP a exintegrantes de las Farc

Según Camilo Suárez, magistrado de la sala de revisión de la JEP, no existen antecedentes sobre el modelo por lo que dentro de este listado se encuentran sanciones restaurativas como proyectos de memoria, desminado humanitario, obras comunitarias, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras que buscan perpetuar la memoria de las víctimas.

No obstante, según Suárez, no habrán sanciones de cárcel por lo que los exintegrantes se verán sometidos a restricciones de derechos y libertades en espacios geográficos, que determine el tribunal, en donde se llevarán a cabo las obras y actividades con contenido reparador.

Parte de la discusión radica sobre el nuevo rumbo de las condenas previas que los exintegrantes del secretariado de las Farc habían recibido, pues algunos de estos hoy ostentan cargos de elección popular y se encontrarían planeando seguir transitando por la vida política.

“La sentencia lo que nos indicó particularmente, por parte de la Corte Constitucional, tiene que ver con la compatibilidad del cumplimiento de la sanción y el ejercicio político. Esa compatibilidad es objeto, en este momento, de la sección… es una decisión que tomará el tribunal en el momento de la sentencia”, explicó Suárez.

Proyectos costosos y sin presupuesto

Los proyectos requieren de gran inversión por lo que, actualmente, no se cuentan con los presupuestos asegurados. Según Suárez, se ha generado un diálogo con las instituciones para que los recursos se apropien y los proyectos restaurativos se puedan financiar.

Dentro del modelo habrá participación de los siete comparecientes del secretariado de las Farc, la Procuraduría, las víctimas y las instituciones del Estado.