Piden protección para Ismael Peña, exrector de Universidad Nacional, por graves amenazas de muerte

La tensión dentro de la Universidad Nacional de vuelve a escalar. En una carta enviada este 27 de septiembre de 2025 al rector encargado, Andrés Felipe Mora, el representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, pidió activar con carácter urgente las medidas de protección para el profesor Ismael Peña y su familia, quienes estarían recibiendo nuevas amenazas de muerte.

La advertencia se da en medio de un ambiente complejo por las disputas internas alrededor de la designación del rector y por el creciente clima de intimidación que varios miembros de la comunidad han denunciado en los últimos meses.

La preocupación de Torres señala que profesores, estudiantes y funcionarios han sido blanco de intimidaciones directas, pero alerta que el caso de Peña es de especial gravedad, debido a la recurrencia de las amenazas.

Deseo que le brinde un alto nivel de protección al profesor Ismael Peña y su familia.

RELACIONADO Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

Las graves amenazas contra el exrector Ismael Peña

Las amenazas, de acuerdo con la carta, no solo ponen en riesgo la vida e integridad física de Peña y su círculo cercano, sino que buscan inhibir la libertad de expresión de quienes han cuestionado decisiones internas o han defendido la necesidad de transparencia en los procesos democráticos de la institución.

Según Torres, la intimidación parece estar dirigida a silenciar voces críticas dentro del claustro académico, un fenómeno que preocupa profundamente a quienes consideran que la Universidad Nacional debe mantenerse como un espacio plural y seguro para el debate.

El profesor Torres advirtió que permitir que esto se convierta en un factor de riesgo es inaceptable en una universidad pública que históricamente ha sido referente nacional.

RELACIONADO Tribunal rechaza tutela que pedía mantener a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Rector de la Universidad Nacional pidió protección para Ismael Peña

Torres también exigió que se abra una investigación interna para determinar el origen de las amenazas y que se informe a las autoridades competentes.

Sostiene que parte del problema radica en que, pese a los antecedentes, las reacciones institucionales han sido tardías o insuficientes, lo que deja a los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente.

Espero que su gestión sea proactiva y se distinga por una respuesta firme y diligente.

La carta también insta a la Rectoría a emitir una declaración pública rechazando de manera categórica cualquier forma de intimidación o violencia dentro de la universidad.