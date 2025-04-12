Hoja de vida de Alfredo Saade fue publicada: será embajador de Colombia en Brasil

La página web de Presidencia de la República publicó este miércoles la hoja de vida del pastor cristiano y exjefe de gabinete, Alfredo Saade Vergel, para ocupar el cargo de embajador de Colombia en Brasil.

Aunque meses atrás Saade desestimó su nombramiento en Brasil por sus deseos de aspirar a la consulta presidencial del Pacto Histórico, el 27 de noviembre se conoció que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva le otorgó el beneplácito para ser embajador.

Alfredo Saade, exjefe de Gabinete, será embajador de Colombia en Brasil

El pastor Saade, figura visible del petrismo en la Costa Caribe, fue nombrado jefe de Gabinete de la Presidencia el 18 de junio de 2025, cargo que desempeñó en medio de fuertes controversias hasta el 15 de agosto de 2025, cuando presentó su renuncia tras el escándalo de la contratación de pasaportes y la sanción de la Procuraduría.

Las polémicas que enredan a Alfredo Saade

Cuando Alfredo Saade aspiraba a la consulta presidencial del Pacto Histórico, una de sus propuestas más polémicas fue la de cerrar el Congreso y proponer una Asamblea Nacional Constituyente. A la lista se sumó su deseo de cerrar el Banco de la República y el cierre de los medios de comunicación.

En 2023, el Gobierno de Petro declaró una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira para atender la crisis de agua y saneamiento en el departamento.

Dentro de esas medidas se creó el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, y se designó a Alfredo Saade como su director. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos que daban vida al instituto, al considerar que no cumplían con los requisitos constitucionales de la emergencia.