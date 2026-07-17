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Las Fuerzas Militares alistan todo para el desfile del 20 de julio

El próximo lunes 20 de julio se celebra el Día de la Independencia.

Mañana Express

julio 17 de 2026
10:24 a. m.
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Las Fuerzas Militares se preparan para realizar el tradicional desfile militar con motivo de la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia. El evento, que se llevará a cabo este lunes festivo en Bogotá, contará con la participación de efectivos militares y policiales en una ceremonia que enaltece la fecha patria.

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El coronel Camilo Andrés Granados, director de planificación interno operacional del Comando General de las Fuerzas Militares, entregó detalles sobre los preparativos.

Desfile en Bogotá

Según explicó, el desfile del 20 de julio es una costumbre arraigada en Colombia para conmemorar la independencia nacional. Este tipo de eventos militares se realiza tradicionalmente en diferentes ciudades del país, siendo el de Bogotá uno de los más importantes y concurridos.

También destacó que estas ceremonias tienen como objetivo honrar la fecha histórica y mostrar las capacidades operacionales de las instituciones armadas del país. Los desfiles militares del Día de la Independencia incluyen la participación de las diferentes fuerzas que componen el sector defensa colombiano.

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El desfile militar y policial del 20 de julio representa una de las ceremonias más importantes del calendario cívico colombiano. Cada año, miles de ciudadanos se congregan para presenciar el paso de los efectivos militares y policiales, así como la exhibición de equipos y capacidades operacionales de las fuerzas armadas.

La celebración del Día de la Independencia en Colombia conmemora los acontecimientos del 20 de julio de 1810, fecha considerada como el inicio del proceso independentista del país frente al dominio español. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en uno de los días festivos más significativos para los colombianos.

El Comando General de las Fuerzas Militares coordina anualmente estos desfiles en diferentes ciudades del país, siendo Bogotá la sede principal donde se concentra la mayor atención mediática y la asistencia de autoridades civiles y militares de alto nivel.

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