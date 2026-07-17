CANAL RCN
Colombia Video

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 17 de julio de 2026!

¿Ha temblado en su zona? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Nicolás Forero

julio 17 de 2026
01:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 17 de julio de 2026 se han presentado al menos tres temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 17 de julio de 2026

  • 8:27 a.m.

Epicentro: Galán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

Fuertes imágenes del terremoto en México de este viernes 17 de julio
RELACIONADO

Fuertes imágenes del terremoto en México de este viernes 17 de julio

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de julio de 2026?

  • 2:52 a.m.

Epicentro: zona fronteriza de Colombia con Panamá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 47 kilómetros.

  • 3:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

El Servicio Geológico Colombiano también reportó un temblor en Venezuela hoy 17 de julio de 2026

A las 4:21 de la madrugada de este viernes, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un movimiento telúrico que se sintió en Venezuela y tuvo una magnitud por debajo de los 3.0.

Los detalles completos son los siguientes:

ATENCIÓN: se registró fuerte terremoto en México
RELACIONADO

ATENCIÓN: se registró fuerte terremoto en México

  • 4:21 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 70 kilómetros de Los Puertos de Altagracia (Venezuela), a 76 de Santa Rita (Venezuela) y a 77 de Cabimas (Venezuela).

Además, también hay que tener en cuenta que a las 9:48 de la mañana se presentó un terremoto de magnitud 7.4 en Puerto Madero, México, y que con corte hasta la 1:30 de la tarde se han detectado al menos seis réplicas que han oscilado entre los 5.0 y los 5.3.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Agresiones contra guardas de Transmilenio: 160 casos en lo corrido de 2026

Aerocivil

Aerocivil ha recibido más de 30 solicitudes para nuevas rutas aéreas en 2026 ¿A qué ciudades?

Santa Marta

Rescatan a un delfín que terminó varado cerca de la playa en Taganga, Santa Marta

Otras Noticias

Finanzas personales

Inseguridad en conjuntos residenciales: ¿Cómo el servicio doméstico formal reduce el riesgo de robos?

Los casos más recientes han evidenciado la necesidad de implementar procesos de selección y validación más rigurosos para el personal doméstico.

México

Presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el fuerte terremoto en México

La mandataria informó que se comunicó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

Selección de Argentina

¿Le sancionarían jugadores a Argentina antes de la final del Mundial 2026? Esto se reveló

Artistas

J Balvin está de luto: este fue su sentido mensaje

Enfermedades

¿El uso de probióticos puede reducir las infecciones vaginales por hongos?