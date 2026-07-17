Atento: ¡tembló en Colombia hoy 17 de julio de 2026!

Este 17 de julio de 2026 se han presentado al menos tres temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 17 de julio de 2026

8:27 a.m.

Epicentro: Galán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de julio de 2026?

2:52 a.m.

Epicentro: zona fronteriza de Colombia con Panamá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 47 kilómetros.

3:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

El Servicio Geológico Colombiano también reportó un temblor en Venezuela hoy 17 de julio de 2026

A las 4:21 de la madrugada de este viernes, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un movimiento telúrico que se sintió en Venezuela y tuvo una magnitud por debajo de los 3.0.

Los detalles completos son los siguientes:

4:21 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 70 kilómetros de Los Puertos de Altagracia (Venezuela), a 76 de Santa Rita (Venezuela) y a 77 de Cabimas (Venezuela).

Además, también hay que tener en cuenta que a las 9:48 de la mañana se presentó un terremoto de magnitud 7.4 en Puerto Madero, México, y que con corte hasta la 1:30 de la tarde se han detectado al menos seis réplicas que han oscilado entre los 5.0 y los 5.3.