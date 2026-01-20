Otro de los pilotos de Yeison Jiménez rompió el silencio y reveló detalles clave de la aeronave: ¿qué dijo?

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Fernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín, las autoridades continúan investigando la causa del accidente aéreo.

En medio de esa situación, El Tiempo se comunicó con César Augusto Puerto, que fue el primer piloto que voló la aeronave Piper Navajo de Yeison Jiménez, y reveló algunos detalles inéditos.

¿Qué fue exactamente lo que dijo este capitán? ¿Lo han buscado para que hable de la avioneta? Descubra los detalles completos.

Estos fueron los detalles que el primer piloto de Yeison Jiménez reveló de la avioneta implicada en el accidente

En el diálogo con El Tiempo, el capitán César Augusto Puerto indicó que la primera vez que voló la avioneta fue en septiembre del 2022. En ese entonces, la aeronave llegó de Estados Unidos, él la recogió en Cali y la llevó hasta Medellín.

Por otra parte, al igual que el piloto Camilo Silva, César Puerto manifestó que no es prudente emitir juicios hasta que las autoridades esclarezcan lo sucedido.

"No voy a hablar nada de este caso porque es un tema que está en investigación. Si me requieren las autoridades, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos", dijo.

Además, explicó que la aeronave tenía matrícula November porque los empresarios las pueden ver con mejores ojos y también aseguró que la Piper Navajo de Yeison Jiménez tenía que salir al menos una vez del país durante cada año.

"Esas avionetas son más fáciles de comercializar, pero están estrictamente controladas y vigiladas por la Asociación Federal de Aviación", señaló.

"Y deben salir al menos una vez al año por temas aduaneros. Yo la de Yeison la llevé a Panamá", agregó.

Asimismo, a El Tiempo le aclaró que, en caso de que la avioneta no salga al menos una vez al año del país, podría ser vista como de contrabando.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

Las autoridades han revelado que, después de que el avión despegó en el Aeropuerto de Paipa, estuvo en el aire alrededor de tres minutos.

De igual manera, se ha precisado que solo pudo sobrevolar a una altura aproximada de 50 metros y que hubo una 'maniobra' en el aire antes de comenzar a precipitarse.