CANAL RCN
Colombia

Expiloto de Yeison Jiménez se pronunció tras el trágico accidente aéreo: ¿dijo que pudo haber sucedido?

El piloto aún no había hablado tras el duelo que se encuentra viviendo. ¿Cuál fue su petición?

Foto: @flywithcamilo en Instagram.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
03:05 p. m.
Los fanáticos de la música popular siguen de luto tras la muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026.

Además, las autoridades correspondientes siguen avanzando en la investigación para determinar qué fue lo que pudo haber causado que la avioneta se precipitara y se estrellara en la vereda Romita, el sector entre Paipa y Duitama.

En medio de esa situación, Camilo Silva, el expiloto de Yeison Jiménez, se pronunció por primera vez tras lo ocurrido. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el mensaje de Camilo Silva, el expiloto de Yeison Jiménez, tras el trágico accidente aéreo

Camilo Silva, mediante un video de Instagram, hizo énfasis en que debe haber prudencia y no emitir juicios antes de que las autoridades terminen su investigación.

"Yo nunca me pronuncio públicamente cuando ocurre un accidente aéreo y quienes me conocen saben que siempre he sido firme en que, hasta que no exista un informe oficial, nadie puede ni debe sacar conclusiones", comenzó planteando Camilo Silva.

"Hoy hago una excepción únicamente porque este caso me toca de una manera profundamente personal. Durante casi dos años volé y compartí operación con Yeison, Jefferson, Juan Manuel, Óscar y Waisman, personas con las que tuve una relación cercana tanto en lo profesional como en lo humano. Al capitán Fernando lo conocí y volé con él durante más de cuatro años, construyendo también una relación cercana. Quiero ser muy claro: nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente sucedió en este accidente y por eso es fundamental que esperemos el resultado de la investigación. En aviación, los hechos se establecen a través de investigaciones serias, técnicas y oficiales. Todo lo demás es especulación y eso no solo desinforma, sino que hiere a las familias que hoy están viviendo el peor momento de sus vidas. El mayor acto de respeto es esperar", añadió.

¿Por qué los motores de la avioneta del accidente en el que murió Yeison Jiménez serían enviados a Estados Unidos?

En los últimos días, se ha conocido que la Aerocivil habría tomado la decisión de trasladar los motores de la avioneta a Estados Unidos para que sean estudiados por los mismos fabricantes.

La idea es que puedan efectuarles unas pruebas detalladas y exhaustivas para determinar si estuvieron relacionados con la causa del accidente.

 

