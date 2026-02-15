Planes en el Caribe colombiano: qué hacer en Santa Marta y Cartagena entre gastronomía, historia y turismo

El Caribe colombiano se posiciona como un destino donde la experiencia va más allá del descanso: la gastronomía, el arte y el turismo experiencial se combinan para ofrecer planes que conectan con la cultura, la historia y el territorio.

Hoteles y espacios culturales de Santa Marta y Cartagena proponen actividades diseñadas para quienes buscan autenticidad, disfrute y aprendizaje en cada visita.

Planes en Santa Marta

Entre los imperdibles aparece Waku, un restaurante del Hilton Santa Marta que recientemente renovó su carta, combinando ingredientes locales con técnicas modernas y sabores tradicionales del Caribe colombiano.

El objetivo es ofrecer una experiencia que conecte a los visitantes con la gastronomía y la cultura de la región.

El chef ejecutivo, Jorge Trillos, explica que cada plato “cuenta una historia” a través de sabores, texturas y presentaciones que mezclan creatividad contemporánea con tradición costeña.

¿Qué hace especial la experiencia?

El servicio no solo consiste en probar los platos, sino en entender su contexto cultural: el emplatado se inspira en la artesanía local y los meseros explican el origen de los ingredientes, convirtiendo la comida en un plan cultural y gastronómico.

Planes en Cartagena

En Cartagena aparece el turismo bleisure, el cual combina viajes de negocios con experiencias de ocio y descanso, permitiendo que los visitantes amplíen sus agendas profesionales para explorar el destino.

Esta modalidad es especialmente relevante durante el Carnaval de Barranquilla y la temporada alta del Caribe colombiano.

¿Por qué Cartagena es ideal para bleisure?

Su cercanía con Barranquilla facilita que los viajeros prolonguen su estancia para recorrer la ciudad, disfrutar de la gastronomía y vivir experiencias culturales. Además, la infraestructura hotelera permite integrar espacios para reuniones con zonas de descanso y entretenimiento.

¿Qué es 105 Ciudad Heroica y qué ofrece?

Por otro lado, aparece 105 Ciudad Heroica. Este es un espectáculo escénico inspirado en el asedio que sufrió Cartagena en 1815, un episodio en el que la ciudad resistió durante 105 días frente a fuerzas hispano-venezolanas.

La obra combina danza, folclor, circo, música original y proyecciones visuales para recrear la historia y el espíritu de la ciudad.

Felipe Holguín, cineasta y fundador de Cumbia Films, fue quien dirigió la obra, junto con Alejandro Prieto, ganador del Premio Pierre Daguet.

¿Dónde y cuándo se puede ver?

El espectáculo se presenta todos los jueves en Hangar 105, ubicado en La Hacienda sobre el Anillo Vial (kilómetro 12, vía a Pontezuela).

Finalmente, estos planes permiten vivir el Caribe colombiano desde distintos ángulos en donde la gastronomía, la cultura y la historia se combinan para ofrecer experiencias auténticas y enriquecedoras.