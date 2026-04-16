Maratónico rescate: 104 animales fueron encontrados dentro de una casa en estado de abandono en Duitama

Lo que parecía ser un refugio se convirtió en un lugar en donde más de 100 animales se encontraban viviendo en condiciones de hacinamiento, suciedad, falta de comida y ausencia de los cuidados básicos para preservar su bienestar.

Ante las reiteradas denuncias por parte de proteccionistas, en redes sociales, 8 fundaciones lograron consolidar una unión nunca antes vista para salvar dichas vidas en conjunto con las autoridades.

¿Cómo se encontraban los animales?

Una vivienda, ubicada en Duitama, Boyacá, en presunto estado de abandono fue el principal blanco por parte de proteccionistas del sector, quienes se percataron de las preocupantes condiciones en las que, en un inicio, se preveía que estaban cerca de 60 mascotas.

Ante la urgencia por verificar el estado actual de la vivienda, las fundaciones Protección Animal Mi Mejor Amigo, Por Amor a Rocky, Fundación Animal Love, Milagrinos, Fundación Animal Dejando Huella, Fundación Dogs & Hugs, Villa Bigotes y Fundación Alma Perruna se unieron, junto a autoridades locales, para ingresar a la vivienda y rescatar a los peludos.

Sin embargo, no se trataba de solo 60 mascotas, sino de un total de 104 animales entre perros y gatos que se encontraban viviendo sin alimento, agua, entre sus propias heces y sin el espacio necesario para proteger su bienestar.

En compañía de médicos veterinarios, rescatistas, proteccionistas, autoridades, entre otros voluntarios, se llevó a cabo el rescate de todos los peludos que se encontraban en aquel lugar. Según el reporte de la fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo, varios de los animales tampoco contaban con sus respectivas esterilizaciones.

Entre los hallazgos se descubrieron gatos y perros, tanto machos como hembras, ancianos, gatas en estado de embarazo, entre otras condiciones especiales a causa del estado en el que vivieron.

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¿Qué pasó con los animales?

Gracias a la articulación de las fundaciones, los animales fueron distribuidos en las 8 organizaciones que participaron del rescate. Por esto, cada una de estas ha compartido, por medio de sus redes sociales oficiales, el reporte médico de los gatos y perros rescatados para su respectiva recuperación.

Según la fundación Por Amor a Rocky, se encontraron 64 gatos y 40 perros. Sin embargo, varias de las felinas están en estado de embarazo por lo que el número de rescatados aumentará en cuestión de días.

Las 8 organizaciones han hecho un llamado urgente a la comunidad para lograr recaudar fondos y poder costear los gastos médicos para todos los animales que fueron rescatados de dicha vivienda.