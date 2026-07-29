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El periodismo colombiano está de luto: murió Plinio Apuleyo Mendoza

El también escritor y diplomático fue un hombre cercano a Gabriel García Márquez.

Foto: captura de pantalla del video de Noticias RCN y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
06:50 a. m.
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El martes 28 de julio de 2026, el periodismo y la literatura de Colombia perdieron a uno de sus grandes referentes.

Plinio Apuleyo, que nació un 24 de marzo de 1931 en Tunja, Boyacá, y fue cercano a Gabriel García Márquez, falleció a sus 94 años.

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Como periodista, Plinio fue director de Prensa Latina y la Revista Semana, además de jefe de redacción de Libre.

Mientras tanto, como escritor escribió novelas destacadas como 'Años de fuga' y 'Cinco días en la isla', y obras de no ficción como 'Primeras palabras', 'Cárcel o exilio', 'Aquellos tiempos con Gabo', 'Nuestros pintores en París', 'Muchas cosas que contar' y 'El sol sigue saliendo'.

Iván Duque, expresidente de Colombia, lamentó la muerte del periodista Plinio Apuleyo

En su cuenta de X, Iván Duque exaltó la trayectoria de Plinio Apuleyo Mendoza y envió un sentido mensaje de condolencias para sus seres queridos.

"Hoy despido con profunda tristeza a Plinio Apuleyo Mendoza, un gran colombiano, un maestro de la palabra y un defensor incansable de la libertad. Tuve el privilegio de conocer su inteligencia, su agudeza y su inmenso amor por Colombia", escribió.

"Su legado literario, periodístico e intelectual seguirá inspirando a quienes creemos en la democracia y en el poder de las ideas. A su familia y amigos les envío un abrazo solidario. Descansa en paz, querido Plinio", agregó.

Además, David Luna, el exministro de la TIC, también se pronunció.

"Con profundo dolor me despido de Plinio Apuleyo Mendoza, un amigo entrañable y una de las mentes más lúcidas que ha dado Colombia. Fue testigo y cronista de un siglo entero de nuestra historia. Diplomático, periodista y una de las voces más valientes en la defensa de la democracia y la libertad", fue su mensaje.

El cargo diplomático que ejerció Plinio Apuleyo, el legendario periodista de Colombia

Aparte de destacarse como periodista y escritor, Plinio Apuleyo también se desempeñó como primer secretario de la embajada de Colombia en Francia.

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Asimismo, por su labor como comunicador, se ganó un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

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