Polémica por contrato que habría "amarrado" a director de Comfacor: ganaría casi $30 millones al mes

Una nueva polémica salpica a una caja de compensación familiar. Esta vez, el caso está relacionado con Comfacor, en Córdoba, y con las condiciones contractuales de su director, Carlos Andrés Esquiaqui.

De acuerdo con documentos conocidos en primicia por el Termómetro de Noticias RCN, pocos días antes de la salida del Gobierno de Gustavo Petro se habría modificado el contrato del funcionario, cambiando precisamente una de las cláusulas que permitía terminar su vinculación de manera automática.

La modificación habría establecido una nueva fecha de finalización: el 31 de diciembre de 2026, con una remuneración mensual de $29.341.953.

El cambio genera cuestionamientos debido al momento en que se realizó: ocurrió en los últimos días del anterior Gobierno y quedó formalizado apenas unas horas antes de la posesión del nuevo presidente.

¿Qué cambió en el contrato del director de Comfacor?

Carlos Andrés Esquiaqui tenía inicialmente un contrato que, según los documentos conocidos por Noticias RCN, contemplaba que su vinculación podía terminar automáticamente si concluía su designación como director, sin que esto generara una indemnización.

Sin embargo, el 30 de julio se habría ordenado modificar las condiciones del contrato.

Posteriormente, el 6 de agosto, horas antes de la posesión del nuevo presidente, se habría firmado un otrosí que cambió las condiciones de la vinculación.

Con esa modificación, el contrato habría quedado vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció un salario mensual de $29.341.953.

Es decir, no se habría tratado únicamente de mover una fecha. El cambio habría eliminado la posibilidad de una terminación automática y establecido, en su lugar, un plazo fijo.

La modificación fue realizada horas antes del cambio al nuevo Gobierno

La principal pregunta está relacionada con el momento en que se habría realizado el cambio.

La modificación fue ordenada cuando faltaba aproximadamente una semana para el cambio de Gobierno y terminó formalizándose el mismo día de la posesión del nuevo presidente.

Por eso, la situación abre interrogantes sobre las razones para modificar justamente en ese momento una cláusula que permitía finalizar la vinculación sin indemnización.

El nuevo escenario contractual podría tener consecuencias económicas si se intenta terminar anticipadamente el vínculo, pues la salida antes del plazo pactado podría implicar el pago de una indemnización.

De esta manera, lo que está bajo la lupa no es solamente cuánto tiempo permanecería el director en el cargo, sino las condiciones económicas que quedarían comprometidas para la entidad en caso de una salida anticipada.

¿Qué otros cuestionamientos rodean a las cajas de compensación?

Este episodio se suma a otra denuncia conocida en primicia por Noticias RCN relacionada con Comfenalco Antioquia.

Según el material presentado en el Termómetro, la actual ministra de Trabajo, Natalia López, habría cuestionado presuntas injerencias políticas dentro de esa caja de compensación.

Los señalamientos ponen nuevamente la atención sobre el manejo de este tipo de entidades, debido a los recursos que administran y al propósito para el que están destinados.

La preocupación planteada es que estos recursos deben estar orientados al bienestar de los trabajadores y sus familias, por lo que cualquier señalamiento de interferencia política debe ser aclarado por las autoridades y las entidades involucradas.