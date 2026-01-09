Fabián Bustos reveló por qué salió de Millonarios

Fabián Bustos confirmó que no renunció a Millonarios y contó cómo la Junta Directiva le comunicó su salida. El técnico argentino defendió sus números y reconoció que la decisión lo sorprendió.

La salida de Fabián Bustos de Millonarios tomó por sorpresa al entrenador, quien explicó en entrevista con El Tiempo cómo se produjo su desvinculación del equipo bogotano.

El argentino fue claro sobre una versión que había circulado tras su salida: no presentó su renuncia. Según relató, la decisión fue comunicada directamente por la Junta Directiva.

No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, afirmó Bustos.

El entrenador aseguró que la dirigencia no estaba conforme con la manera en que venía jugando el equipo, una explicación que, según sus palabras, recibió con sorpresa.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su salida de Millonarios?

Bustos defendió el rendimiento que tuvo Millonarios bajo su conducción y puso sobre la mesa las cifras que, a su juicio, respaldaban su trabajo.

Teníamos el 61% de puntos en el Clausura y el 60% de todo el año desde que llegamos con 32 partidos.

También destacó el rendimiento defensivo y el comienzo del segundo semestre. Según explicó, Millonarios está entre los primeros lugares de la tabla, había recibido pocos goles y acumulaba cuatro partidos con el arco en cero.

Además, sostuvo que el equipo solamente había perdido un partido desde el inicio del semestre, argumentos con los que cuestionó que su salida se produjera precisamente en ese momento.

Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte porque cuando te va mal y cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, pero no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados, cuatro vallas invictas y perdimos un solo partido desde que arrancó el semestre, manifestó.

¿Qué balance hizo Fabián Bustos de su paso por Millonarios?

El entrenador también recordó su trayectoria reciente y los títulos conseguidos en otros países para defender su perfil como técnico.

En todas las ligas buscan entrenadores con más del 50 o 55% de los puntos y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces y bicampeón en Perú.

Bustos mencionó los bicampeonatos que consiguió en Ecuador y Perú y aseguró que su porcentaje de puntos estaba dentro de los registros que normalmente buscan los clubes para sus entrenadores.

Sin embargo, su paso por Millonarios también tuvo resultados que terminaron pesando. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y no consiguió clasificarse entre los ocho mejores durante el primer semestre de la Liga BetPlay.

El argentino reconoció que en su carrera también ha vivido derrotas y finales perdidas, pero insistió en que la decisión de Millonarios lo tomó desprevenido.

Hemos perdido finales también, pero tenemos claro cómo es esto y la verdad, nos sorprendió muchísimo, pero bueno, es lo que hay que aceptar, concluyó Fabián Bustos.

Ahora, Millonarios deberá afrontar el clásico capitalino contra Santa Fe sin Bustos en el banquillo, mientras la dirigencia define el rumbo del equipo tras una salida que el propio entrenador calificó como inesperada.