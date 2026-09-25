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Policía Ambiental de Medellín recibió nueva patrulla para hacer frente al maltrato animal

El concejal Juan Jiménez Lara dio a conocer los detalles de la entrega que permitirá el fortalecimiento de la institución frente a los casos de maltrato.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
09:08 p. m.
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Colombia avanza en materia de defensa animal, pues cada vez son más los ciudadanos que denuncian y no son indiferentes ante los casos de maltrato que se siguen presentando día a día en el territorio nacional.

Por esto, parte del trabajo que se ha realizado en el país consiste en la pedagogía y capacitación que autoridades como la Policía Nacional deben tener para atender, como lo ordena la ley, los casos que involucran animales.

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Medellín cuenta con su nueva patrulla ambiental

Según el concejal Juan Jiménez Lara, la comunidad en Medellín celebró la llegada de una nueva patrulla para la Policía Ambiental con la que se espera que se fortalezca la atención de las denuncias y mejore la capacidad de respuesta de la Policía con respecto a los casos de maltrato animal.

“Ningún animal puede quedar desatendido, queremos ver una atención oportuna a estos casos tan dolorosos y no solo en Medellín, sino en toda el área metropolitana. Nos alegra enormemente que una necesidad que habíamos puesto sobre la mesa, hoy finalmente se materialice”, aseguró Lara.

Así mismo, el funcionario animalista manifestó su interés por ver nuevos avances en materia animalista por medio de herramientas como las nuevas patrullas ambientales que ahora se suman a la Policía Ambiental de la ciudad.

Pero no solamente se logró la implementación de esta nueva patrulla ya que los funcionarios también tuvieron la oportunidad de obtener tres motos para reforzar su operatividad en la ciudad.

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¿Qué tendrá la nueva patrulla?

Esta patrulla cuenta con distintos accesorios desde espacios para el ingreso de caninos en sus respectivos compartimentos, escaleras, entre otros elementos necesarios durante las operaciones de los uniformados.

“Desde la curul animalista haremos seguimiento a los resultados de esta patrulla y a su impacto en la atención oportuna de las denuncias ciudadanas. Esperamos que estos recursos se traduzcan en acciones efectivas, respuestas más rápidas y, sobre todo, en una mejor protección para los animales de nuestra ciudad. Seguiremos trabajando para que la defensa de los animales sea una prioridad en Medellín”, finalizó Lara.

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