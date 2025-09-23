Policía atendió una discusión entre personas sordas y su reacción es viral: "Ay, hombre"

Un curioso caso que involucra a un agente de la Policía Nacional se ha vuelto viral en redes sociales, pues el uniformado atendió un llamado sobre una presunta riña, pero al llegar, se encontró a varias personas con discapacidad auditiva discutiendo y no supo cómo actuar.

El video que en diferentes páginas informativas acumula millones de reproducciones, evidencia como dos hombres y una mujer intentan explicar los motivos detrás de su malentendido, pero el policía solo sonrío sin saber a quién darle la razón.

La reacción viral del policía que atendió el llamado

Mientras las personas involucradas en la discusión intentan explicarle con señas al uniformado qué pasó y a qué quieren llegar, este solamente sonríe al darse cuenta que está siendo grabado y suelta una expresión que reflejó su impotencia al no poder ayudar a la comunidad: "Ay, hombre".

La situación ha generado debate en redes sociales, pues muchas personas indican que los integrantes de la fuerza pública deberían estar preparados para atender este tipo de casos con personas en condiciones de discapacidad, como saber comunicarse por medio de la lengua de señas.

Comentarios sobre el insólito caso

Por otro lado, cientos de usuarios aprovecharon para hacer comentarios en tono de broma, al ver la expresión con la que quedó el policía tras no saber cómo intervenir.

"El policía quedó mudó también", comentó un usuario que tuvo más de 7.000 reacciones en Facebook. "Dicen que el policía todavía sigue sin entender...", añadió otra persona.