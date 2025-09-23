Ladrón se dio duro golpe luego de caer de un tejado cuando intentaba robar una vivienda en Bogotá

En horas de la noche ocurrió un hecho insólito en Bogotá que tuvo como protagonistas a dos ladrones que fueron capturados cuando estaban a punto de lograr el crimen.

El hecho se presentó en el barrio Alcázares, localidad de Barrios Unidos. Dos apartamenteros, de 22 y 28 años respectivamente, intentaron entrar a una vivienda dañando el tejado. Con lo que no contaban es que estaban siendo vigilados.

Ladrones sorprendidos sobre el tejado

Resulta que la central de radio alertó a los policías del sector, quienes atendieron la situación junto con el dueño del edificio. Por un lado, comprobaron las afectaciones en el techo y la sorpresa llegó cuando vieron al par de ladrones arriba de la vivienda.

Al momento de intentar escapar, uno de los criminales cayó desde el techo. La Policía y los bomberos ayudaron a bajar al otro con una escalera y al final los capturaron.

Cifras de la Policía indican que en Barrios Unidos han sido capturadas 542 personas, de las 208 han sido por robos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad apunta que, con corte a agosto, se cometieron 4.061 hurtos a residencias.

Hurto de residencias en Bogotá: cifras oficiales

Durante este 2025, el mes con más casos fue abril con 596, mientras que el menor fue mayo con 430. Al comparar las estadísticas con el mismo periodo del año anterior, hubo una disminución del 2.9% reflejada en una caída de 123 casos.

RELACIONADO Así operaba la banda criminal que alquilaba bares en Bogotá para drogar y robar a sus víctimas

Esta clase de robos se dieron principalmente sin uso de armas. Aunque también hubo casos con empleo de palancas, llave maestra, objetos contundentes, armas de fuego y puñales.

El comportamiento de las localidades con respecto a este crimen fue: Suba (553), Engativá (484), Usaquén (359), Kennedy (349), Fontibón (216), Chapinero (209), Teusaquillo (208), Ciudad Bolívar (201), Puente Aranda (188), Bosa (181), Barrios Unidos (146), Rafael Uribe Uribe (145), San Cristóbal (135), Usme (99), Santa Fe (97), Los Mártires (77), Tunjuelito (68), Antonio Nariño (58) y Candelaria (20).