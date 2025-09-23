CANAL RCN
Colombia Video

Ladrón se dio duro golpe luego de caer de un tejado cuando intentaba robar una vivienda en Bogotá

Este hombre intentó entrar a un edificio junto a un cómplice. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando estaban en el tejado.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
02:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche ocurrió un hecho insólito en Bogotá que tuvo como protagonistas a dos ladrones que fueron capturados cuando estaban a punto de lograr el crimen.

Alerta en Bogotá: comprar bicicletas de segunda podría darle ocho años de cárcel
RELACIONADO

Alerta en Bogotá: comprar bicicletas de segunda podría darle ocho años de cárcel

El hecho se presentó en el barrio Alcázares, localidad de Barrios Unidos. Dos apartamenteros, de 22 y 28 años respectivamente, intentaron entrar a una vivienda dañando el tejado. Con lo que no contaban es que estaban siendo vigilados.

Ladrones sorprendidos sobre el tejado

Resulta que la central de radio alertó a los policías del sector, quienes atendieron la situación junto con el dueño del edificio. Por un lado, comprobaron las afectaciones en el techo y la sorpresa llegó cuando vieron al par de ladrones arriba de la vivienda.

Al momento de intentar escapar, uno de los criminales cayó desde el techo. La Policía y los bomberos ayudaron a bajar al otro con una escalera y al final los capturaron.

Cifras de la Policía indican que en Barrios Unidos han sido capturadas 542 personas, de las 208 han sido por robos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad apunta que, con corte a agosto, se cometieron 4.061 hurtos a residencias.

Hurto de residencias en Bogotá: cifras oficiales

Durante este 2025, el mes con más casos fue abril con 596, mientras que el menor fue mayo con 430. Al comparar las estadísticas con el mismo periodo del año anterior, hubo una disminución del 2.9% reflejada en una caída de 123 casos.

Así operaba la banda criminal que alquilaba bares en Bogotá para drogar y robar a sus víctimas
RELACIONADO

Así operaba la banda criminal que alquilaba bares en Bogotá para drogar y robar a sus víctimas

Esta clase de robos se dieron principalmente sin uso de armas. Aunque también hubo casos con empleo de palancas, llave maestra, objetos contundentes, armas de fuego y puñales.

El comportamiento de las localidades con respecto a este crimen fue: Suba (553), Engativá (484), Usaquén (359), Kennedy (349), Fontibón (216), Chapinero (209), Teusaquillo (208), Ciudad Bolívar (201), Puente Aranda (188), Bosa (181), Barrios Unidos (146), Rafael Uribe Uribe (145), San Cristóbal (135), Usme (99), Santa Fe (97), Los Mártires (77), Tunjuelito (68), Antonio Nariño (58) y Candelaria (20).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Capturan a mujer trans acusada de cometer robos y ofrecer sexo en plena calle en Bogotá

UNGRD

Olmedo López declara ante la Corte Suprema de Justicia por escándalo de la UNGRD

Animales

Hombre que abusaba sexualmente de perritos en Ciudad Bolívar irá a la cárcel

Otras Noticias

Teófilo Gutiérrez

Fiscalía toma radical decisión sobre la denuncia de un prestamista contra Teófilo Gutiérrez

El delantero de Junior de Barranquilla había sido denunciado por presuntas amenazas en contra de un prestamista.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Inteligencia Artificial

Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos

Artistas

Dolor: murió una querida actriz que tan solo tenía 28 años